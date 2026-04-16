Autobus miejski stanął w ogniu. Akcja strażaków w Warszawie

W skrócie Autobus miejski linii 213 w Warszawie stanął w ogniu w czwartek rano na skrzyżowaniu ulic Poprawnej i Kadetów.

Pożar rozpoczął się w tylnej części pojazdu, od strony komory silnika, a nikt nie został poszkodowany.

Z powodu pożaru i akcji gaśniczej wstrzymano ruch kołowy, a na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej.

Zgłoszenie na temat pożaru autobusu miejskiego linii 213 trafiło do lokalnych służb w czwartek o godzinie 6:39.

- Zgłoszenie dotyczyło pożaru, który z nieznanych przyczyn pojawił się w tylnej części pojazdu, po stronie komory silnikach - przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Warszawa. Pożar autobusu miejskiego linii 213

Do pożaru doszło na skrzyżowaniu ulic Poprawnej i Kadetów na warszawskim Wawrze. Jak przekazał w rozmowie z Interią kpt. Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy, na miejsce zostały wysłane trzy zastępy straży pożarnej.

W momencie wybuchu pożaru autobus był już na trasie. Pojazdem podróżowało sześciu pasażerów i kierowca. Wszystkim udało się opuścić środek transportu przed przybyciem służb.

- Nikt nie został poszkodowany w wyniku tego zdarzenia - dodał mł. asp. Gontarek, wyjaśniając, że w związku z pojawieniem się ognia i akcją gaśniczą wstrzymano ruch kołowy w miejscu pożaru.

Na miejscu ciągle pracują odpowiednie służby. O godz. 7.40 sam autobus był już ugaszony, a funkcjonariusze pracowali nad zabezpieczeniem miejsca zdarzenia.

