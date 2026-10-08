W skrócie W Ostrołęce po ataku nożem w szkole władze miasta wprowadziły dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym zwiększenie liczby nauczycieli dyżurujących, kontrole osób wchodzących do szkół oraz obecność patroli policji i strażników miejskich.

Do ataku nożem doszło w Zespole Szkół Zawodowych nr 4, gdzie 19-letni uczeń ranił dziewięć osób, a poszkodowani trafili do szpitali; obecnie w placówce prowadzone są jedynie konsultacje, a planowany jest audyt bezpieczeństwa i dodatkowe wsparcie psychologiczne dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Minister edukacji zapowiedziała działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach, w tym wdrożenie programu szkoleń oraz przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji o sytuacjach kryzysowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce w środę około godziny 11 doszło do ataku nożem. 19-letni uczeń klasy maturalnej zaatakował dziewięć osób: pięciu uczniów, dwóch nauczycieli i dwie osoby postronne. Poszkodowani trafili do szpitali w Ostrołęce i Łomży. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mężczyzna został zatrzymany przez policję.

W sprawie wszczęto śledztwo dotyczące usiłowania zabójstwa. Śledczy ustalają dokładny przebieg zdarzenia oraz jego okoliczności.

W czwartek odbył się sztab kryzysowy w tej sprawie.

- W szkołach ma zostać zwiększona liczba nauczycieli dyżurujących podczas przerw. Po każdej przerwie wyznaczony przez dyrektora pracownik będzie zobowiązany do sprawdzenia łazienek, m.in. pod kątem pozostawionych plecaków i toreb - przekazał prezydent Miasta Ostrołęki Paweł Niewiadomski.

Dodatkowo przy głównym wejściu do każdej szkoły ma być obecny pracownik placówki. Osoby, które podczas przerw wchodzą do budynku i nie są uczniami, będą weryfikowane pod kątem tego, kim są i w jakim celu pojawiają się w szkole.

- W czasie lekcji drzwi do szkół mają być zamknięte. Każda osoba, która będzie chciała wejść do budynku, również zostanie zapytana o cel wizyty - poinformowano.

Ostrołęka. Strażnicy miejscy przy Zespole Szkół Zawodowych nr 4

Władze miasta zdecydowały także o zwiększeniu ochrony w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Od piątku zajęcia w placówce mają odbywać się już normalnie. Obecnie prowadzone są tam jedynie konsultacje opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów potrzebujących wsparcia.

- Komendant Straży Miejskiej otrzymał polecenie, aby do odwołania strażnicy pełnili dyżury przy głównym wejściu do szkoły. Ma to pomóc uczniom w powrocie do normalnego funkcjonowania i zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa - powiedział prezydent Ostrołęki.

Odbędzie się także spotkanie z dyrektorami wszystkich ostrołęckich szkół.

Policja z kolei poinformowała, że w rejonach szkół zwiększona zostanie liczba policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą pojawiać się zarówno w mundurach, jak i po cywilnemu.

Policja rozpoczyna również cykl spotkań profilaktycznych w szkołach dotyczących różnych zagrożeń, w tym sytuacji związanych z wtargnięciem napastnika do budynku.

Seria ataków w szkołach. Mazowiecka Kurator Oświaty zabrała głos

Mazowiecka Kurator Oświaty Wioletta Krzyżanowska poinformowała z kolei, że pozostaje w stałym kontakcie z władzami Ostrołęki oraz starostą ostrołęckim.

- Jeśli pojawi się taka potrzeba, do szkół mogą zostać skierowani dodatkowi psychologowie. Ich pomoc ma być dostępna dla uczniów, nauczycieli i rodziców - powiedziała.

W dłuższym okresie kluczowa będzie dla nas współpraca z organami prowadzącymi, które odpowiadają za funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zapytana o atak w szkole w Leszczydole-Nowinach kurator powiedziała, że jest "wstrząśnięta".

- Jestem wstrząśnięta sytuacją w Wyszkowie i informacjami, które do nas docierają. Tym bardziej, że doszło do niej na terenie szkoły w województwie mazowieckim - przekazała.

Atak w szkole w Ostrołęce. Minister Barbara Nowacka zabrał głos

Barbara Nowacka podczas czwratkowej konferencji przekazała wyrazy wsparcia społeczności Ostrołęki oraz podziękowała pracownikom szkoły za szybką i zdecydowaną reakcję na atak.

- Szkoła umie zareagować - mówiła Nowacka, wskazując, że w placówkach pracują doświadczeni nauczyciele i dyrektorzy, którzy uczestniczą w szkoleniach dotyczących postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Minister zwróciła jednocześnie uwagę na konieczność większego zaangażowania rodziców w obserwowanie dzieci i ich otoczenia.

Nowacka zapowiedziała również wzmocnienie działań dotyczących bezpieczeństwa w szkołach. Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, chce uruchomić program wzorowany na "Edukacji z wojskiem". Zakłada on organizację w każdej szkole co najmniej jednego szkolenia poświęconego procedurom bezpieczeństwa i zachowaniu w sytuacjach kryzysowych. W zajęciach mają uczestniczyć uczniowie, pracownicy szkół oraz przedstawiciele służb.

Minister zapowiedziała przygotowanie dodatkowych scenariuszy lekcji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych. Materiały mają pomóc nauczycielom w prowadzeniu zajęć poświęconych bezpieczeństwu, ochronie ludności cywilnej i reagowaniu w sytuacjach kryzysowych.



