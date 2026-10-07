Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Trwa akcja policji

Do ataku doszło przed południem w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około godz. 11.

- Zatrzymano podejrzewanego 19-letniego mężczyznę - przekazał Interii mł. asp. Piotr Pokorski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Ostrołęka. Atak nożownika w szkole, zatrzymano 19-latka

Podinsp. Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w rozmowie z polsatnews.pl sprecyzowała, że zatrzymany 19-latek miał być uczniem tej szkoły. Do jego ujęcia doszło w okolicy plaży miejskiej.

Z kolei jak przekazał na antenie Polsat News mł. bryg. Adrian Stupski, rzecznik prasowy PSP w Ostrołęce, zgłoszenie dotyczyło ucznia, który przy użyciu ostrego narzędzia ranił kilka osób, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. Według informacji rzecznika poszkodowanych zostało pięć dzieci i trzy osoby dorosłe.

- W momencie ataku napastnika została zarządzana częściowa ewakuacja budynku. Natomiast część uczniów zamknęła się w swoich salach w celu obrony przez napastnikiem - powiedział Stupski.

Prezydent Ostrołęki reaguje na atak w szkole

- Z informacji, które obecnie posiadam, nie ma zagrożenia życia którejkolwiek z rannych osób - powiedział w Polsat News prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.

"W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników ZSZ nr 4 zostało zamknięte. Jednocześnie wydałem dyspozycję, aby we wszystkich pozostałych szkołach prowadzonych przez Miasto Ostrołęka nie wpuszczać na teren placówek osób postronnych. Proszę uczniów, rodziców i pracowników szkół o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń dyrekcji oraz służb" - poinformował Niewiadomski w oświadczeniu na profilu Miasta Ostrołęki w mediach społecznościowych.

O godz. 13.00 w urzędzie miasta zbierze się sztab kryzysowy. - Myślę, że w najbliższych dniach uruchomimy straż miejską, żeby zagwarantować uczniom ten komfort, żeby nie bali się wrócić do szkoły - powiedział w Polsat News Niewiadomski

Miasto uruchomia pomoc psychologiczną

Włodarz Ostrołęki zapewnił, że "każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia psychologicznego w związku z tym zdarzeniem, otrzyma taką pomoc". "Szczególną troską otoczymy uczniów, którzy mogli doświadczyć silnego stresu lub poczucia zagrożenia".

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