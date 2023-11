Kadzidło: Atak nożownika w szkole. Troje uczniów zostało rannych. Napastnik zatrzymany

Jak ustalił Polsat News, napastnik to jeden z uczniów szkoły , a ofiary to koledzy z jednej klasy . Cała trójka poszkodowanych trafiła do szpitala - dwie przewieziono karetkami pogotowia, a jedną śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Początkowo za agresorem trwała obława , jednak służbom udało się go zatrzymać. To chłopak w wieku 18 lat.

Polsat News dotarł do świadków tragicznego zdarzenia. Z ich relacji wynika, że do ataku doszło podczas łączonych zajęć dwóch klas, dlatego nie wszyscy się znali. Napastnik początkowo wyszedł do łazienki, gdy nagle szybko wrócił do pokoju w kominiarce, rękawiczkach i z dużym nożem w ręku, którym trzykrotnie ranił uczennicę, a następnie ucznia. Obydwoje mają 19 lat.