W skrócie 37-letni obywatel Indii usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 58-letniego rodaka, którego zaatakował tasakiem w centrum Warszawy.

Podejrzany o atak przy ul. Nowogrodzkiej nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień przed prokuratorem.

Prokuratura zawnioskowała o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące.

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Do ataku doszło w czwartek. 37-letni obywatel Indii ranił 58-letniego rodaka, następnie uciekł. Po kilku godzinach mężczyznę zatrzymano na warszawskiej Woli.

W sobotę w Prokuraturze Rejonowej Warszawa, otwiera się w nowym oknie Śródmieście odbyła się próba przesłuchania 37-latka - podała jako pierwsza stacja RMF FM.

- Mężczyzna ten usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa poprzez zadawanie kilkukrotnie ciosów tasakiem o długości ostrza 17 centymetrów w głowę, szyję oraz ręce pokrzywdzonego, czym spowodował obrażenia zakwalifikowane przez lekarza medycyny sądowej jako średnie - przekazał w rozmowie z Polsat News rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Jak dodał, motyw działania nie został jeszcze ustalony. Wiadomo, że mężczyźni się znali.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.

Prokurator skieruje w sobotę wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na trzy miesiące.

Warszawa. Atak w centrum miasta

Do czwartkowego ataku doszło przy ulicy Nowogrodzkiej, w ścisłym centrum miasta, obok hotelu Novotel.

- Po godz. 12 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu o charakterze kryminalnym. Z relacji świadków wynika, że mężczyzna został zaatakowany prawdopodobnie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Weryfikujemy te doniesienia - poinformował w rozmowie z Interią asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Po kilku godzinach od ucieczki z miejsca zdarzenia policji udało się zatrzymać 37-latka.

"Mężczyzna podejrzewany o ugodzenie niebezpiecznym narzędziem 58-letniego obywatela Indii został zatrzymany przez warszawskich policjantów na parkingu w rejonie jednej z galerii handlowych" - podała policja w komunikacie.

- Zatrzymany posiadał przy sobie plecak, a w tym plecaku niebezpieczny przedmiot, nóż dużych rozmiarów - przekazał podczas konferencji prasowej asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Zatrzymano podejrzanego o atak. "Zachowywał się agresywnie"

- 37-latek w momencie zatrzymania zachowywał się agresywnie (...). Nie doznał obrażeń. Policjanci przeprowadzili zatrzymanie bardzo sprawnie, także oni nie odnieśli obrażeń - dodał.

Informację o ujęciu potencjalnego sprawcy przekazał również szef MSWiA Marcin Kierwiński. Polityk pogratulował zaangażowanym funkcjonariuszom "błyskawicznego" namierzenia napastnika.



