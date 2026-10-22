W skrócie W centrum Warszawy przy ulicy Nowogrodzkiej doszło do ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia, w wyniku którego poszkodowana została jedna osoba.

Służby medyczne przetransportowały rannego do szpitala, gdzie objęto go opieką, natomiast policja prowadzi czynności mające na celu zabezpieczenie dowodów.

Funkcjonariusze prowadzą działania ukierunkowane na zatrzymanie sprawcy, który zdaniem świadków oddalił się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem policji.

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Fakt, że doszło do takiego zdarzenia, potwierdził w rozmowie z Interią mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. Jako pierwsza o zdarzeniu informowała Wirtualna Polska.

Do sytuacji miało dojść przy ulicy Nowogrodzkiej, w ścisłym centrum stolicy. Z relacji świadków przebywających na miejscu wynika, że sprawca miał zaatakować przy użyciu noża.

- Po godzinie 12 otrzymaliśmy informacje o zdarzeniu o charakterze kryminalnym. Z relacji świadków wynika, że mężczyzna został zaatakowany prawdopodobnie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Weryfikujemy te doniesienia - poinformował w rozmowie z Interią asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Atak nożownika w Warszawie. Trwa akcja

Asp. Jakub Pacyniak przekazał Interii, że policjanci znaleźli się na miejscu zdarzenia po kilku minutach od otrzymania zgłoszenia.

- Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Policjanci wykonują niezbędne czynności, aby zabezpieczyć materiał do dalszego postępowania. Prowadzimy również działania ukierunkowane na zatrzymanie uczestnika tego zajścia - podał.

- Na ten moment nie chciałbym używać określenia "obława". Nie chcę w żaden sposób wzbudzać strachu wśród ludzi. Z relacji świadków wynika, że brała w nim udział jedna osoba, która oddaliła się z miejsca na kilka minut przed przyjazdem policjantów - tłumaczył policjant.

Jak dowiedziała się Interia, policja nie przeprowadziła żadnych czynności z osobą przewiezioną do szpitala. - Skupiliśmy się na zapewnieniu jej pomocy medycznej. Na późniejszym etapie będziemy podejmować dalsze czynności - dodał asp. Jakub Pacyniak.



