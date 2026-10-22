W skrócie
- W centrum Warszawy przy ulicy Nowogrodzkiej doszło do ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia, w wyniku którego poszkodowana została jedna osoba.
- Służby medyczne przetransportowały rannego do szpitala, gdzie objęto go opieką, natomiast policja prowadzi czynności mające na celu zabezpieczenie dowodów.
- Funkcjonariusze prowadzą działania ukierunkowane na zatrzymanie sprawcy, który zdaniem świadków oddalił się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem policji.
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Fakt, że doszło do takiego zdarzenia, potwierdził w rozmowie z Interią mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. Jako pierwsza o zdarzeniu informowała Wirtualna Polska.
Do sytuacji miało dojść przy ulicy Nowogrodzkiej, w ścisłym centrum stolicy. Z relacji świadków przebywających na miejscu wynika, że sprawca miał zaatakować przy użyciu noża.
- Po godzinie 12 otrzymaliśmy informacje o zdarzeniu o charakterze kryminalnym. Z relacji świadków wynika, że mężczyzna został zaatakowany prawdopodobnie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Weryfikujemy te doniesienia - poinformował w rozmowie z Interią asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.
Atak nożownika w Warszawie. Trwa akcja
Asp. Jakub Pacyniak przekazał Interii, że policjanci znaleźli się na miejscu zdarzenia po kilku minutach od otrzymania zgłoszenia.
- Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Policjanci wykonują niezbędne czynności, aby zabezpieczyć materiał do dalszego postępowania. Prowadzimy również działania ukierunkowane na zatrzymanie uczestnika tego zajścia - podał.
- Na ten moment nie chciałbym używać określenia "obława". Nie chcę w żaden sposób wzbudzać strachu wśród ludzi. Z relacji świadków wynika, że brała w nim udział jedna osoba, która oddaliła się z miejsca na kilka minut przed przyjazdem policjantów - tłumaczył policjant.
Jak dowiedziała się Interia, policja nie przeprowadziła żadnych czynności z osobą przewiezioną do szpitala. - Skupiliśmy się na zapewnieniu jej pomocy medycznej. Na późniejszym etapie będziemy podejmować dalsze czynności - dodał asp. Jakub Pacyniak.