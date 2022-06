- Do ataku doszło około 5 rano. Stan rannego pracownika jest ciężki, ale stabilny. Ustalono, że posiada on rany kłute klatki piersiowej oraz brzucha - przekazała Małgorzata Orkwiszewska z prokuratury w Płocku.

Atak nożownika przed PKN Orlen. Prokuratura: Leczył się psychiatrycznie

Jak dodała prokurator, przesłuchano świadków zdarzenia oraz przeszukano pojazd napastnika. - Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu. Nagranie będzie badane przez śledczych - podkreśliła.

- Jeżeli chodzi o napastnika, to wiemy, że leczył się psychiatrycznie. W momencie zdarzenia mówił, że jest on żołnierzem służb specjalnych i "wykonuje rozkaz" - dodała Orkwiszczewska.

Pytana o przeszukanie samochodu 41-latka, prokurator przekazała, że służby znalazły w nim "przedmiot przypominający broń". - To, czy to broń palna, będzie przedmiotem dalszego śledztwa - zaznaczyła. - Jeżeli chodzi o trzeźwość mężczyzny, to w wydychanym powietrzu nie stwierdzono obecności alkoholu. Natomiast pobrano mu krew do dalszych badań - podkreśliła prok. Orkwiszewska.

Na ten moment służby nie informują o ewentualnych motywach 41-latka. Nie wiadomo też, czy był on wcześniej karany.

- Myślę, że w dniu dzisiejszym możemy spodziewać się przesłuchania tego mężczyzny - podkreśliła prok. Orkwiszewska.

Płock. Atak nożownika przed PKN Orlen

Do zdarzenia doszło we wtorek rano przed bramą wjazdową do koncernu PKN Orlen.

- 41-letni napastnik, mieszkaniec Płocka, zaatakował nożem 42-letniego pracownika ochrony i bezpośrednio po tym zdarzeniu został ujęty przez pozostałych pracowników ochrony - mówiła w rozmowie z Interią podkom. Marta Lewandowska z KMP w Płocku.

42-latek z obrażeniami ciała trafił karetką do szpitala. - Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala. Jego stan jest ciężki, ale stabilny - powiedziała prokurator rejonowa w Płocku Małgorzata Orkwiszewska.

Z doniesień mediów wynikało, że w samochodzie napastnika znaleziono dwa granaty oraz broń krótką. Informacji tych jednak służby na razie nie potwierdziły.