Pierwszą informację o zdarzeniu podał portal RMF24.pl. Według ustaleń mediów do zdarzenia doszło we wtorek 7 czerwca nad ranem przed bramą wjazdową do siedziby koncernu PKN Orlen.

Płock. Atak nożownika przed PKN Orlen

Z informacji wynika, że około godziny 5 przed siedzibą Orlenu miał zatrzymać się samochód, z którego wyszedł mężczyzna ubrany w kamizelkę taktyczną. Napastnik miał podejść do znajdującego się tam ochroniarza i zaatakować go nożem. Sytuację obserwować mieli inni pracownicy ochrony, którzy ruszyli na pomoc rannemu koledze. Po chwili mieli oni obezwładnić nożownika.

Reklama

Jak w rozmowie z Interią informuje policja, na miejsce wezwano służby, które aresztowały 41-letniego mężczyznę. Ranny pracownik ochrony PKN Orlen został zabrany do szpitala karetką.

Do sprawy odniosło się biuro prasowe PKN Orlen. "Potwierdzamy, że dzisiaj w godzinach porannych doszło do incydentu, w wyniku którego ranny został pracownik Orlen Ochrony. Poszkodowanemu niezwłocznie udzielono pomocy, służby koncernu zadziałały zgodnie z procedurami" - czytamy w oświadczeniu. "PKN Orlen jest w kontakcie z rodziną poszkodowanego pracownika Orlen Ochrony" - dodano.

Więcej informacji wkrótce.