W skrócie W środę 42-letni mężczyzna zaatakował nożem wójt Starej Kornicy Beatę Jerzman na terenie urzędu gminy.

Kobieta została przetransportowana śmigłowcem do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Lekarz poinformował, że jest przytomna i jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Sprawca ataku został zatrzymany przez policję.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Raniona w środę nożem wójt Starej Kornicy jest przytomna - poinformował w środowej rozmowie z TVN24 dr Mariusz Mioduski, lekarz z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, gdzie poszkodowana jest leczona.

Jak dodał, życie kobiety nie jest zagrożone, jednak powrót do zdrowia potrwa wiele dni.

Stan zdrowia zaatakowanej wójt. "Rekonwalescencja będzie trwała wiele dni"

Mioduski wskazał, że biorąc pod uwagę okolice, w których zostały zadane obrażenia, mogłyby one być dużo groźniejsze.

- Niemniej jednak te obrażenia są na tyle poważne, że będą wymagały hospitalizacji, dalszego leczenia, zaopatrzenia chirurgicznego, więc trzeba będzie tę rekonwalescencję przejść i ona będzie trwała na pewno wiele dni - zaznaczył lekarz.

Z kolei rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prok. Bartłomiej Świderski powiedział w rozmowie z Interią, że materiał dowodowy jest obecnie analizowany. Na czwartek zaplanowane są czynności z udziałem zatrzymanego mężczyzny.

Atak na wójt Starej Kornicy. Napastnik zatrzymany

W środę 42-letni mężczyzna zaatakował nożem wójt Starej Kornicy Beatę Jerzman. Ranna kobieta została przetransportowana śmigłowcem LPR do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.

Do zdarzenia doszło przed godz. 16 na terenie urzędu gminy. Jak poinformowała w środę wieczorem Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, odpowiedzialny za atak mężczyzna został zatrzymany.

