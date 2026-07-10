W skrócie Łącznie czterech policjantów odniosło obrażenia zostało po ataku mężczyzny uzbrojonego w kastet i maczetę na funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Do ataku doszło w pobliżu siedziby CBZC, sprawca został zatrzymany przez policjantów na stacji metra Kabaty.

Napastnik miał przy sobie dwa kastety i maczetę, a jego motywacja oraz okoliczności ataku są ustalane przez policję. Jeden z policjantów, uderzony w nogę kastetem, doznał poważniejszego uszczerbku na zdrowiu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Jak przekazała Polsat News rzecznik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości do ataku doszło w pobliżu siedziby jednostki przy ul. Wąwozowej. W godzinach porannych zaatakowany został funkcjonariusz. Następnie kolejni policjanci odnieśli niegroźne obrażenia podczas zatrzymania na stacji metra Kabaty.

Jako pierwsze o zdarzeniu informowało RMF FM.

- Policjant, który został napadnięty przy wejściu do biura doznał niewielkich obrażeń. Są to zadrapania szyi, pleców, dłoni. Natomiast w wyniku zatrzymania trzech policjantów doznało obrażeń, również zadrapania w wyniku szarpaniny i próby obezwładnienia tego napastnika - powiedziała starszy aspirant Monika Przestrzelska, rzecznik komendanta CBZC.

- Jeden z policjantów doznał poważniejszego uszczerbku na zdrowiu, bo został uderzony kastetem w nogę i była konieczność przewiezienia go karetką do szpitala w celu zszycia nogi - powiedziała Monika Przestrzelska, rzecznik komendanta CBZC.

Atak na policjantów w Warszawie. Są ranni

Rzecznik CBZC potwierdziła, że mężczyzna musiał planować atak - napadł na policjanta z nałożonymi na dłonie kastetami, a w plecaku przenosił maczetę. Po ataku rozpoczął ucieczkę i zatrzymać udało się go na stacji metra Kabaty.

- Nie znamy motywu sprawcy. Jest to ustalane. Mężczyzna został zatrzymany przez naszych policjantów. Obecnie trwają czynności w związku z tą sytuacją - powiedziała rzecznik.

- Mężczyzna zaatakował naszego funkcjonariusza przy użyciu dwóch kastetów. Był przygotowany do tego ataku. Po zatrzymaniu tego sprawcy ataku dokonaliśmy przeszukania jego plecaka i okazało się, że w plecaku miał również przy sobie kolejny niebezpieczny przedmiot w postaci maczety - przekazała st. asp. Przestrzelska.

Napastnik został zatrzymany. Policja nie podaje szczegółów dotyczących jego personaliów. Trwa ustalanie okoliczności napaści i motywacji napastnika.





"Polityczny WF": Kosiniak-Kamysz przestawił wajchę. Gra na Tuska INTERIA.PL