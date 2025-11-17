Atak na dyrektorkę szkoły. Kobieta trafiła do szpitala
Pijany rodzic zaatakował dyrektorkę szkoły - powiedziała Interii st. asp. Katarzyna Krukowska. Napaść miała miejsce podczas spotkania w szkole w miejscowości Gójsk. Kobieta została zabrana do szpitala, gdzie obecnie przechodzi badania. Napastnik został zatrzymany, a policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
W miejscowości Gójsk (woj. mazowieckie) pijany rodzic przyszedł do szkoły, gdzie podczas zebrania pokłócił się z dyrektorką.
- Mężczyzna ten zachowywał się agresywnie, w pewnym momencie zaatakował dyrektorkę, popchnął ją i jeszcze inną kobietę - powiedziała Interii st. asp. Katarzyna Krukowska z KPP w Sierpcu.
Gójsk. Rodzic zaatakował dyrektorkę
Jak podała policjantka, dyrektorka trafiła do szpitala i aktualnie przechodzi badania.
Rodzic został zatrzymany przez policję i jest przesłuchiwany. Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia.
Jako pierwszy informację o napaści rodzica podał portal RMF24.