Atak na dyrektorkę szkoły. Kobieta trafiła do szpitala

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Pijany rodzic zaatakował dyrektorkę szkoły - powiedziała Interii st. asp. Katarzyna Krukowska. Napaść miała miejsce podczas spotkania w szkole w miejscowości Gójsk. Kobieta została zabrana do szpitala, gdzie obecnie przechodzi badania. Napastnik został zatrzymany, a policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Gójsk. Atak rodzica na dyrektorkę szkoły (Zdjęcie ilustracyjne)
Gójsk. Atak rodzica na dyrektorkę szkoły (Zdjęcie ilustracyjne)Lukasz GdakEast News

W miejscowości Gójsk (woj. mazowieckie) pijany rodzic przyszedł do szkoły, gdzie podczas zebrania pokłócił się z dyrektorką.

    - Mężczyzna ten zachowywał się agresywnie, w pewnym momencie zaatakował dyrektorkę, popchnął ją i jeszcze inną kobietę - powiedziała Interii st. asp. Katarzyna Krukowska z KPP w Sierpcu.

    Gójsk. Rodzic zaatakował dyrektorkę

    Jak podała policjantka, dyrektorka trafiła do szpitala i aktualnie przechodzi badania.

    Rodzic został zatrzymany przez policję i jest przesłuchiwany. Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia.

    Jako pierwszy informację o napaści rodzica podał portal RMF24.

