W miejscowości Gójsk (woj. mazowieckie) pijany rodzic przyszedł do szkoły, gdzie podczas zebrania pokłócił się z dyrektorką.

- Mężczyzna ten zachowywał się agresywnie, w pewnym momencie zaatakował dyrektorkę, popchnął ją i jeszcze inną kobietę - powiedziała Interii st. asp. Katarzyna Krukowska z KPP w Sierpcu.

Gójsk. Rodzic zaatakował dyrektorkę

Jak podała policjantka, dyrektorka trafiła do szpitala i aktualnie przechodzi badania.

Rodzic został zatrzymany przez policję i jest przesłuchiwany. Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia.

Jako pierwszy informację o napaści rodzica podał portal RMF24.

