W skrócie Pięciu obywateli Gruzji zostało tymczasowo aresztowanych po brutalnym ataku na 25-latka z Białorusi przy wpłatomacie w Warszawie.

Napastnicy podczas napadu próbowali siłą wciągnąć pokrzywdzonego do samochodu, zabrali mu saszetkę z gotówką i telefon, powodując u niego obrażenia głowy.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty rozboju i usiłowania pozbawienia wolności, a sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla wszystkich podejrzanych.

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Policjanci zatrzymali podejrzanych już następnego dnia po zdarzeniu. W trakcie akcji odzyskano część skradzionego mienia. Decyzją sądu cała piątka najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Napad przy wpłatomacie w Warszawie. Próbowali wciągnąć mężczyznę do auta

Do zdarzenia doszło wieczorem 30 lipca przy ul. Dobosza na warszawskiej Ochocie. Jak przekazała policja, 25-letni obywatel Białorusi wpłacał gotówkę do wpłatomatu, gdy został zaatakowany przez pięciu mężczyzn.

Napastnicy mieli próbować siłą wciągnąć go do samochodu. W trakcie szarpaniny przewrócili go na ziemię i wielokrotnie uderzali po głowie. Następnie zabrali saszetkę z gotówką oraz telefon komórkowy i uciekli.

Ranny mężczyzna doznał obrażeń głowy. Na miejsce wezwano policję i zespół ratownictwa medycznego. Łączne straty oszacowano na ponad 20 tys. zł.

Warszawa. Pięciu obywateli Gruzji zatrzymanych. Usłyszeli poważne zarzuty

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Już następnego dnia policjanci zatrzymali w Duchnowie pięciu obywateli Gruzji w wieku od 23 do 29 lat. W trakcie działań odzyskano część mienia pochodzącego z przestępstwa.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dokonania rozboju oraz usiłowania pozbawienia wolności pokrzywdzonego.

Areszt dla podejrzanych o napad na Ochocie

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec wszystkich podejrzanych.

Sąd przychylił się do tego wniosku. Pięciu obywateli Gruzji spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie.



