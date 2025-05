„Architektura pamięci”: wystawa w 90. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego

- Najtrwalszym fundamentem architektury pamięci jest społeczeństwo - mówi kuratorka Anna Postek. - Emanację pamięci zbiorowej stanowią formy z kamienia i spiżu. Pamięć zbiorową buduje natomiast to, co zapamiętane przez każdego z obywateli i przepełnione osobistymi emocjami. Zachowanie pamięci o dziele życia Piłsudskiego stało się przywilejem kolejnych pokoleń, spadkobierców wolnej Polski. To ich pamięć stanowiła nośnik imponderabiliów, gdy to, co materialne legło w gruzach i kiedy przyszedł czas odbudowy architektury pamięci.