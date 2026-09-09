W skrócie Od czwartku w Warszawie rozpoczną się testy syren alarmowych, które potrwają ponad tydzień.

Testy będą się odbywać w Śródmieściu, Pradze-Południe, Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu. Do mieszkańców rozesłano alerty RCB.

Polski system alarmowania przewiduje dwa rodzaje sygnałów z syren: modulowany dźwięk przy ogłaszaniu alarmu i ciągły dźwięk przy jego odwołaniu, oba trwające trzy minuty.

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Komunikat w sprawie wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, informując, że od czwartku do kolejnego piątku, 18 września, w Warszawie będą się odbywać testy systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. "Zachowaj spokój" - zaapelowano do mieszkańców.

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Do odbiorców na terenie Warszawy zostały wysłane alerty RCB w formie wiadomości SMS.

Testy systemu alarmowania w Warszawie. RCB rozesłało alerty

O planowanych testach syren alarmowych pisał również stołeczny ratusz, informując, że sytuacja dotyczy pięciu dzielnic na terenie Warszawy: Śródmieścia, Pragi-Południe, Mokotowa, Ochoty i Żoliborza.

Testy będą przeprowadzane we wskazane wcześniej dni od godz. 10 do godz. 16. "W trakcie testów zostaną wyemitowane krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe" - wyjaśnił magistrat.

"Test ma charakter kontrolny i służy weryfikacji sprawności systemu" - zapewniono. Syreny nie ogłaszają zagrożenia, a mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań.

System alarmowania w Polsce. Co oznaczają poszczególne sygnały?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyjaśnia na swojej stronie, że w polskim systemie alarmowania i ostrzegania ludności istnieją dwa rodzaje sygnałów alarmowych.

Pierwszy z nich jest stosowany w przypadku ogłoszenia alarmu. Jest to modulowany dźwięk syren trwający trzy minuty. W środkach masowego przekazu ogłaszana jest natomiast trzykrotnie zapowiedź słowna: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.)".

W przypadku odwołania alarmu stosowany jest ciągły dźwięk syreny, który również trwa trzy minuty. W środkach masowego przekazu trzykrotnie nadawana jest zapowiedź słowna o treści: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.)".

Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa



