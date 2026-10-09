"Policjanci z Mokotowa niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa zatrzymali na terenie szkoły 14-latka, który posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Nastolatek miał przy sobie także 11 petard hukowych" - podała stołeczna policja.

Funkcjonariusze zapewnili, że "w sprawie prowadzone są dalsze czynności". "Dokumenty zostaną następnie przekazane do sądu rodzinnego" - podali stołeczni policjanci.

Dodajmy, że do komunikatu załączone zostało zdjęcie, na którym zobaczyć można narzędzie. Widać też na nim wygrawerowany napis - "śmierć społeczniakom".

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Ataki w szkołach. Policja kontroluje placówki, zatrzymano kilku nastolatków

W całym kraju trwają działania policji związane z atakami, do których doszło w ostatnim czasie w polskich szkołach. Funkcjonariusze poinformowali przed godziną 9, że do tej pory skontrolowano ponad 10 tys. szkół i zatrzymano 10 osób.

Wśród zatrzymanych znalazł się m.in. 16-latek ze Szczytna, który "nagrał i rozpowszechnił film, w którym groził atakiem w szkole na konkretne osoby". "Miał to zrobić 'dla żartu'. Teraz zmierzy się z realnymi konsekwencjami swojego działania" - informowali policjanci.

Zatrzymania nieletniego dokonali również funkcjonariusze z komisariatu Nowe Bemowo w Warszawie. Chodzi o sprawę 13-latka, który miał opublikować w komunikatorze na grupie klasowej zdjęcie noża i grozić innemu uczniowi. "Nastolatek tłumaczył, że 'zrobił to z głupoty'" - podała stołeczna policja.

Do akcji służb doszło też w Ełku, gdzie w związku ze wpisem w internecie dotyczącym ataku na uczniów, policjanci zatrzymali 17-latka. Obecnie trwają czynności z jego udziałem.

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Atak 15-latka w Leszczydole-Nowinach. Zginęła pracownica szkoły

Przypomnijmy, że w czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach doszło do ataku 15-latka. Nastolatek ranił trzy osoby. W wyniku zdarzenia życie straciła 37-letnia pracownica placówki.

Było to kolejne tego typu zdarzenie. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował bowiem nożem dziewięć osób. Sprawca usłyszał zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, z użyciem materiałów wybuchowych. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

W środę doszło też do zatrzymania 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje "zrobić coś złego w szkole". Policja podała, że podczas przeszukania zabezpieczyła saszetkę, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli też telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwania informacji o planowanym ataku.

W związku z czarną serią w szkołach część placówek na terenie Mazowsza odwołała w piątek lekcje, otwiera się w nowym oknie. W pozostałych zastosowano wzmożone środki bezpieczeństwa, w tym kontrole policji i straży miejskiej.

Wkrótce więcej informacji.



