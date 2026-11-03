Jak poinformował rzecznik prasowy lotniska Warszawa-Modlin w komunikacie opublikowanym we wtorek w mediach społecznościowych, alarm dotyczący zagrożenia bombowego ogłoszono o godz. 9.54. Dotyczył on samolotu wykonującego rejs na trasie London Heathrow (LHR) - Warszawa Lotnisko Chopina (WAW).

Maszyna typu Boeing 737 MAX wylądowała w Modlinie o godz. 10.01. Na jej pokładzie znajdowało się łącznie 181 osób. W chwili lądowania samolot miał około 3,7 tony paliwa.

Modlin. Służby na lotnisku. Samolot skierowano w wyznaczone miejsce

Po lądowaniu samolot został skierowany do wyznaczonego miejsca na terenie lotniska. "Pozostaje tam w oczekiwaniu na dalsze decyzje i polecenia właściwych służb, w tym zespołów pirotechnicznych" - podano w komunikacie.

Trwa weryfikacja zgłoszonego zagrożenia. Służby podejmują działania mające zapewnić bezpieczeństwo pasażerom, członkom załogi oraz pracownikom portu lotniczego.

"Bezpieczeństwo pasażerów, załogi oraz pracowników lotniska jest obecnie największym priorytetem" - zapewnia rzecznik prasowy portu lotniczego Adam Szabłowski.

W związku z sytuacją lotnisko Warszawa-Modlin pozostaje zamknięte do odwołania. Oznacza to wstrzymanie operacji lotniczych do czasu wydania odpowiednich decyzji przez służby.

Więcej informacji wkrótce.