Aktywiści przyklejeni i przykuci w siedzibie PiS. Interweniowała policja

Aktywiści Ruchu Solidarności Klimatycznej w poniedziałek przed południem weszli do siedziby PiS-u przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Domagając się rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim, przykleili się do ścian i przykuli do kaloryferów. - W środku było 10 osób, bo więcej by się nie zmieściło - powiedziała Interii Anna Niedziałkowska z działu prasowego organizacji. Na miejsce wezwana została policja.

Zdjęcie Aktywiści Ruchu Solidarności Klimatycznej weszli do siedziby PiS-u / Ruch Solidarności Klimatycznej / materiał zewnętrzny