W skrócie
- Przy ulicy Żupniczej w Warszawie znaleziono kilka małych paczek połączonych przewodami. Teren został zabezpieczony przez pirotechników.
- Policjanci zostali powiadomieni o podejrzanych przedmiotach przez straż miejską, a miejsce zostało odgrodzone taśmami.
- Część ulicy Żupniczej wyłączono z ruchu, przez co autobusy linii 102, 123, 173 i 202 kursują trasami objazdowymi.
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Policję o odnalezieniu podejrzanych przedmiotów zawiadomili funkcjonariusze straży miejskiej. Na ławce przy ulicy Żupniczej nieopodal Dworca Wschodniego w Warszawie znajdowało się kilka niewielkich paczek, pośród których widoczne były przewody.
Na miejscu pracują pirotechnicy, którzy zbadają, czy odnalezione przedmioty stanowią zagrożenie. Teren wokół został ogrodzony taśmami - przekazał Interii mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.
Podejrzany pakunek w Warszawie. Autobusy jeżdżą objazdami
Jak podał Warszawski Transport Publiczny, w związku z wyłączeniem ruchu na części na ul. Żupniczej, występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 102, 123, 173 i 202. Autobusy zostały skierowane na trasy objazdowe:
- Linie 123, 173, 202 w kierunku Metro Stadion Narodowy / Dw. Wschodni (Lubelska): ..- Mińska - Grochowska - Lubelska -..
- Linia 102 w kierunku Metro Stadion Narodowy: ..- Żupnicza - Chodakowska - Mińska - Grochowska -..
- Linia 173 w kierunku Stara Miłosna (Graniczna): ..- Lubelska - Zamoyskiego - Grochowska - Podskarbińska - Dwernickiego -..
- Linia 123 w kierunku Dw. Wschodni (Kijowska): ..- Lubelska - Zamoyskiego - Grochowska - Podskarbińska - Stanisławowska - Mińska-..
- Linia 102 w kierunku PKP Olszynka Grochowska: ..- Grochowska - Podskarbińska - Stanisławowska - Mińska - Chodakowska - Żupnicza -..
- Linia 202 w kierunku PKP Gocławek: ..- Grochowska - Podskarbińska - Chrzanowskiego -..