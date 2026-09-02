Akcja służb w Warszawie. Podejrzane pakunki w pobliżu dworca

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

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Pirotechnicy zabezpieczają obiekt znaleziony przy ulicy Żupniczej na warszawskiej Pradze. Na jednej z ławek w pobliżu Dworca Wschodniego odnaleziono kilka niewielkich pakunków połączonych przewodami - przekazał Interii mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. Ul. Żupnicza została częściowo wyłączona z ruchu, autobusy zostały skierowane na objazdy.

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Pirotechnicy badają podejrzane pakunki owinięte taśmą i przewodami na ławce przy ul. Żupniczej w Warszawie.
Pirotechnicy badają podejrzane przedmioty leżące na ławce przy ul. Żupniczej w WarszawieDariusz BorowiczAgencja Wyborcza

W skrócie

  • Przy ulicy Żupniczej w Warszawie znaleziono kilka małych paczek połączonych przewodami. Teren został zabezpieczony przez pirotechników.
  • Policjanci zostali powiadomieni o podejrzanych przedmiotach przez straż miejską, a miejsce zostało odgrodzone taśmami.
  • Część ulicy Żupniczej wyłączono z ruchu, przez co autobusy linii 102, 123, 173 i 202 kursują trasami objazdowymi.
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Policję o odnalezieniu podejrzanych przedmiotów zawiadomili funkcjonariusze straży miejskiej. Na ławce przy ulicy Żupniczej nieopodal Dworca Wschodniego w Warszawie znajdowało się kilka niewielkich paczek, pośród których widoczne były przewody.

Na miejscu pracują pirotechnicy, którzy zbadają, czy odnalezione przedmioty stanowią zagrożenie. Teren wokół został ogrodzony taśmami - przekazał Interii mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Teren zielony odgrodzony taśmą z napisem „Straż Miejska”, w oddali samochody straży pożarnej oraz dwóch funkcjonariuszy stojących przy ścieżce.
Interwencja służb w związku z odnalezieniem podejrzanych przedmiotów przy ul. Żupniczej w WarszawieDariusz BorowiczAgencja Wyborcza

Podejrzany pakunek w Warszawie. Autobusy jeżdżą objazdami

Jak podał Warszawski Transport Publiczny, w związku z wyłączeniem ruchu na części na ul. Żupniczej, występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 102, 123, 173 i 202. Autobusy zostały skierowane na trasy objazdowe:

  • Linie 123, 173, 202 w kierunku Metro Stadion Narodowy / Dw. Wschodni (Lubelska): ..- Mińska - Grochowska - Lubelska -..
  • Linia 102 w kierunku Metro Stadion Narodowy: ..- Żupnicza - Chodakowska - Mińska - Grochowska -..
  • Linia 173 w kierunku Stara Miłosna (Graniczna): ..- Lubelska - Zamoyskiego - Grochowska - Podskarbińska - Dwernickiego -..
  • Linia 123 w kierunku Dw. Wschodni (Kijowska): ..- Lubelska - Zamoyskiego - Grochowska - Podskarbińska - Stanisławowska - Mińska-..
  • Linia 102 w kierunku PKP Olszynka Grochowska: ..- Grochowska - Podskarbińska - Stanisławowska - Mińska - Chodakowska - Żupnicza -..
  • Linia 202 w kierunku PKP Gocławek: ..- Grochowska - Podskarbińska - Chrzanowskiego -..

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