Akcja służb w Garwolinie. Zatrzymano 14-latka z groźnym "arsenałem"

W skrócie Nastolatek z powiatu garwolińskiego został zatrzymany po publikacji w internecie niepokojących materiałów, a policjanci zabezpieczyli należące do niego niebezpieczne przedmioty.

Sąd rodzinny zadecydował o umieszczeniu 14-latka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, a policja informuje o odpowiedzialności za działania w internecie.

Na Mazowszu doszło do kilku poważnych incydentów w szkołach, w wyniku których służby objęły placówki dodatkowymi działaniami i zatrzymały do tej pory 76 osób.

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Policjanci z Garwolina interweniowali w piątek po zgłoszeniu rodzica jednego z uczniów szkoły na terenie gminy Trojanów. Niepokój wzbudziło nagranie opublikowane w internecie przez 14-latka, na którym widać było pomieszczenie z niebezpiecznymi przedmiotami.

W trakcie interwencji w miejscu zamieszkania nastolatka policjanci "zabezpieczyli niebezpieczny arsenał". Chłopak kompletował noże, siekiery oraz inne ostre narzędzia. Funkcjonariusze zabezpieczyli również telefon 14-latka.

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Zachowanie nastolatka zakwalifikowano jako czyn z art. 224a Kodeksu karnego, dotyczącego m.in. wywołania fałszywego alarmu. Przepis odnosi się do działań mających wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób.

O dalszym losie 14-latka zdecydował sąd rodzinny. Nastolatek trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

Policja przypomina, że aktywność w internecie wiąże się również z konsekwencjami.

"Młodzi użytkownicy internetu muszą pamiętać, że także za swoje zachowania w sieci ponoszą odpowiedzialność" - czytamy.

Warszawa. Atak w szkole policealnej

Również w sobotę ok. godz. 13. doszło do ataku 21-letnej nożowniczki w szkole na ul. Mińskiej na warszawskiej Pradze. Jak ustalił reporter Interii Jakub Krzywiecki zdarzenie miało miejsce w szkole policealnej, gdzie trwały zajęcia, w okolicach sekretariatu. Świadkowie przekazali Interii, że część uczniów miało się schować na drugim piętrze placówki.

Poszkodowane zostały dwie nastolatki. Jedna została przewieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia. Obie mają 17 lat. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ranna została również 24-latka.

Seria ataków w szkołach. Rośnie liczba zatrzymanych

To kolejna tego typu interwencja policji w ostatnich dniach na Mazowszu, gdzie doszło do aktów przemocy w szkołach.

W piątek w całej Polsce szkoły i przedszkola zostały objęte dodatkowym monitoringiem przez policję wspieraną przez straże miejskie. Do godz. 6 w sobotę odnotowano 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze "realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego". "W toku działań zatrzymano dotychczas 76 osób" - czytamy w najnowszym komunikacie.

Przypomnijmy, że w czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (woj. mazowieckie) 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.



