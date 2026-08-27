W skrócie W Warszawie zatrzymano trzech obywateli Rosji czeczeńskiego pochodzenia w związku z podejrzeniem działania zorganizowanej grupy przestępczej.

W mieszkaniu podejrzanych znaleziono trzy sztuki broni palnej z amunicją, z czego na dwóch były zatarte numery fabryczne.

Jeden z mężczyzn został tymczasowo aresztowany, wobec drugiego wdrożono procedurę deportacyjną, a trzeci został zwolniony po przesłuchaniu jako świadek.

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Informację o zatrzymaniu przekazała podkom. Monika Kaczyńska z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. Jak poinformowała, akcja została przeprowadzona w miniony weekend przez funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Operację zorganizowano w związku z informacją o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej, którą otrzymali policjanci.

Warszawa. Policja i ABW zatrzymały trzech Rosjan, "zorganizowana grupa przestępcza"

Jak podkreślono w komunikacie, wejście do mieszkania na warszawskiej Woli przeprowadzono z zachowaniem szczególnej ostrożności, jako że istniało wysokie prawdopodobieństwo, że osoby tam przebywające będą uzbrojone.

Na miejscu policjanci znaleźli trzech mężczyzn w wieku 21, 25 i 42 lat - wszyscy to obywatele Rosji czeczeńskiego pochodzenia. "Podczas przeszukania mieszkania, w jednej z szaf w sypialni policjanci znaleźli trzy sztuki broni palnej wraz z amunicją. Na dwóch zatarte były numery fabryczne" - dodano.

Zatrzymani Rosjanie zostali przewiezieni do Komendy Stołecznej Policji, gdzie zostały z nimi wykonane dalsze czynności procesowe. "Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 42-latkowi zarzutu nielegalnego posiadania broni i amunicji bez zezwolenia" - czytamy.

W związku z tym, na wniosek prokuratora rejonowego, sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi mu kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Wobec 25-latka wdrożono procedurę deportacyjną, 21-latek po przesłuchaniu w charakterze świadka został zwolniony.



