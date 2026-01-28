Akcja policji w Warszawie. Dwie ofiary, "zabarykadowany mężczyzna"

Policjanci dostali informację na numer alarmowy i natychmiast podjęli interwencję. W jednym z mieszkań na Targówku w Warszawie odnaleziono zwłoki dwóch osób - kobiety i mężczyzny.

"W budynku przebywa zabarykadowany w jednym z pomieszczeń mężczyzna, który może mieć związek z tym zdarzeniem. Na miejscu są obecni policyjni negocjatorzy" - przekazała w komunikacie Komenda Stołeczna Policji.

Wszystkie stołeczne służby zostały postawione w stan pełnej gotowości. Na miejsce wysłano m.in. policyjnych kontrterrorystów.

Polsat News ustalił nieoficjalnie, że mężczyzna zabił swoich rodziców. Napastnik prawdopodobnie miał problemy związane z używaniem zakazanych substancji.

Warszawa. Tragedia na Targówku, ujawniono ciała dwóch osób

Szczegóły policyjnej akcji ujawnił na antenie Polsat News rzecznik KSP. - Dostaliśmy dziś rano informację o tym, że na jednej z posesji na terenie warszawskiego Targówka zabarykadował się mężczyzna - tłumaczył podkom. Jacek Wiśniewski.

- Wcześniej ten mężczyzna zgłosił osobie, która poinformowała służby o tym, że w mieszkaniu znajdują się zwłoki dwojga ludzie. Potwierdzili to policjanci, którzy pojawili się na miejscu - dodał.

Następnie domniemany sprawca zabarykadował się na piętrze tego samego budynku. Wysłano tam policyjne siły i negocjatorów. - Trwa akcja, która ma doprowadzić do obezwładnienia, zatrzymania tej osoby oraz ustalenia, jaki ona ma związek ze śmiercią tych dwojga osób - przekazał podkom. Wiśniewski.

Teren posesji, gdzie prowadzone są działania służb, został odgrodzony dla bezpieczeństwa mieszkańców i osób postronnych - wynika z relacji policjanta.

