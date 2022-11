W czwartek ok. godz. 13 do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku wpłynęło zgłoszenie, że w miejscowości Omięciny, w gminie Joniec, na terenie prywatnej posesji 57-letni mężczyzna, który tam pracował, został zaatakowany i dotkliwie pogryziony przez trzy psy - ranny mężczyzna w stanie zagrażającym życiu został przetransportowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do jednego ze szpitali w Warszawie.

- W sprawie prowadzimy dochodzenie, wyjaśniając szczegółowo okoliczności zdarzenia. Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia na utratę życia i zdrowia. Poszkodowany przebywa nadal w szpitalu. Mężczyzna przeszedł operację. Z tego, co wiemy na chwilę obecną, jest w stanie krytycznym - powiedziała w piątek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Rottweilery pogryzły 57-latka. Mężczyzna doznał licznych obrażeń

Jeszcze w czwartek policja informowała, że trzy psy, które zaatakowały i dotkliwie pogryzły 57-latka, to rottweilery. Decyzją lekarza weterynarii psy pozostały na miejscu pod nadzorem właścicieli. - Nadzór nad psami sprawuje również powiatowy lekarz weterynarii - podkreśliła kom. Drężek-Zmysłowska.

Według wcześniejszych ustaleń policji, poszkodowany 57-letni mężczyzna jest zameldowany na terenie gminy Serock, ale w ostatnim czasie zamieszkiwał gdzie indziej, przy czym na terenie gospodarstwa w miejscowości Omięciny wykonywał różne prace porządkowe od około dwóch tygodni.



Zaatakowany przez trzy psy doznał licznych obrażeń na całym ciele, szczególnie górnych jego partii, w tym rąk, głowy i twarzy.

Po zdarzeniu policja informowała, że gdy doszło do ataku na 57-latka psy nie były zamknięte na terenie posesji i do tej pory nie były agresywne.