19-latek zaatakował w szkole w Ostrołęce. Decyzja sądu ws. aresztu

Około godz. 16 rozpoczęło się posiedzenie aresztowe 19-latka, który w środę zaatakował nożem w szkole średniej w Ostrołęce. Uczeń zranił dziewięć osób: pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne.

Po godz. 18 ogłoszono decyzję. Sąd Okręgowy w Ostrołęce przystał na argumentację prokuratury i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Postępowanie toczyło się z wyłączeniem jawności.

- Przede wszystkim jest duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił te czyny, które mu zarzucono - tłumaczył rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski. Sędzia wziął pod uwagę także grożącą 19-latkowi surową karę. Nastolatkowi grozi dożywotnie pozbawienie wolności.

Ostrołęka. 19-latek po ataku w szkole usłyszał dziewięć zarzutów

Wcześniej 19-latek usłyszał zarzuty. - Podejrzany o atak na szkołę w Ostrołęce usłyszał łącznie dziewięć zarzutów: sześć zarzutów usiłowania zabójstwa, zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Poza tym usłyszał zarzuty gróźb karalnych wobec dwóch pracowników szkoły oraz usiłowania zabójstwa dwóch przypadkowych osób już poza terenem szkoły - podała w czwartek wieczorem rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Podejrzany przyznał się do winy, ale odmówił składania zeznań.

Prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz przekazała nowe informacje nt. ładunku wybuchowego, który Jakub Z. wniósł do szkoły. - Ten plecak, w którym znajdowały się materiały wybuchowe, który Z. zostawił w jednej z klas, w pracowni komputerowej został dzisiaj zdetonowany przez pirotechników z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu - powiedziała.

- Z informacji, które uzyskaliśmy wynika, że był to ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia - dodała.



