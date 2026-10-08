17-latek groził atakiem w szkole. Policjanci z Sierpca w akcji

W skrócie Policja w Sierpcu zatrzymała 17-latka, u którego znaleziono dwa noże i zabezpieczono telefon z historią wyszukiwania dotyczącą planowania ataku w szkole.

Do aresztowania doszło dzięki zgłoszeniu nauczyciela, który odebrał od uczniów sygnały o groźbach 17-latka.

Tego samego dnia w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób w szkole, a w jego plecaku znaleziono niezdetonowany ładunek wybuchowy.

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Marcin Kierwiński wyjaśnił, że do zatrzymania w Sierpcu doszło w środę - równolegle ze zdarzeniem, do którego doszło w Ostrołęce.

- Wczoraj akurat tak się zdarzyło, że mieliśmy do czynienia z jedną, niestety tragiczną sytuacją w Ostrołęce. Ale równolegle policja, dzięki bardzo dobrej współpracy z lokalnym środowiskiem nauczycieli, zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, który na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego - powiedział szef MSWiA.

Sierpc. 17-latek planował atak w szkole. Został zatrzymany przez policję

Minister wyjaśnił, że u 17-latka "znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak". - Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek. Szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie - ujawnił.

Zatrzymanie potwierdziła Policja Mazowsze, która opublikowała oficjalny komunikat w tej sprawie. Wynika z niego, że do Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu zgłosił się nauczyciel z miejscowej szkoły, który przekazał policjantom niepokojące informacje otrzymane od uczniów.

"Z jego relacji wynikało, że uczeń tej szkoły wśród rówieśników przekazywał, że planuje w środę 7 października 'zrobić coś złego w szkole'" - czytamy w komunikacie.

Mazowieckie. Policjanci weszli do mieszkania nastolatka. Zabezpieczyli dwa noże i telefon komórkowy

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu "zareagowali natychmiast". W godzinach porannych w środę "weszli do mieszkania nastolatka i zatrzymali go".

Policjanci potwierdzili, że podczas przeszukania "zabezpieczono saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże".

"Śledczy zabezpieczyli również jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwanie informacji dotyczących planowanego ataku" - podała mazowiecka policja.

Obecnie 17-latek przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych KPP w Sierpcu. "Policjanci kontynuują czynności procesowe, w tym przesłuchania świadków" - poinformowali funkcjonariusze.

Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Zatrzymano 19-latka

Przypomnijmy, że w środę doszło do groźnego zdarzenia w zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, otwiera się w nowym oknie. 19-latek zaatakował tam nożem dziewięć osób - pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce.

Po kilku godzinach od ataku prokuratura ujawniła, że nożownik miał w plecaku domowej roboty ładunek wybuchowy, który nie został zdetonowany dzięki czujności uczniów i jednej z nauczycielek. Po tym, jak z przedmiotu zaczął unosić się dym, zdecydowali oni o wyrzuceniu go przez okno.

Sprawcę, który jest uczniem tej szkoły, zatrzymała policja w rejonie plaży miejskiej. 19-latek przed zatrzymaniem dokonał samookaleczenia i również trafił do szpitala.

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie usiłowania zabójstwa. W reakcji na atak w mieście zwołano sztab kryzysowy. Uczniom i nauczycielom szkoły zapewniono wsparcie psychologiczne.



