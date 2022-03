Uczestnicy 16. Półmaratonu Warszawskiego wystartują o godz. 9 z ulicy Konwiktorskiej, pobiegną przez Żoliborz oraz Pragę, dotrą do Agrykoli, a zakończą bieg w Parku Fontann.

16. Półmaraton Warszawski. Trasa

16. Warszawski Półmaraton Pokoju to pierwszy masowy bieg w stolicy po pandemii. Jego dokładna trasa wiedzie ulicami: Konwiktorską (start), Muranowską, Andersa, Mickiewicza, Krasińskiego, Wybrzeże Gdyńskie, Krajewskiego, Zakroczymską, Szymanowską, Słomińskiego, mostem Gdańskim, Starzyńskiego, Namysłowską, Ratuszową, Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim, Okrzei, Jagiellońską, Zamoyskiego, Sokolą, Wybrzeżem Szczecińskim, mostem Świętokrzyskim, Tamką, Kruczkowskiego, Rozbratem, Górnośląską, Hoene-Wrońskiego, Myśliwiecką, Szwoleżerów, Czerniakowską, Solcem, Wioślarską, Wybrzeżem Kościuszkowskim, Wybrzeżem Gdańskim - aż do mety na wysokości Parku Fontann.

Warszawski Półmaraton Pokoju. Zbiórka pieniędzy

W tym roku, w geście solidarności z napadniętą przez Rosję Ukrainą, bieg nazywany jest Warszawskim Półmaratonem Pokoju. Fundacja Maratonu Warszawskiego, która organizuje bieg, zbiera również pieniądze na pomoc uchodźcom.

- Wraz z symbolicznym wymiarem biegu będzie szła rzeczywista pomoc. Do tej pory zebraliśmy już 60 tys. złotych, które m.in. za pośrednictwem Polskiej Akcji Humanitarnej zapewnią najbardziej potrzebne środki ofiarom wojny na Ukrainie - podkreślił w tym tygodniu prezes fundacji Marek Tronina. Jak dodał, dla wszystkich obywateli Ukrainy udział w biegu będzie bezpłatny.

16. Półmaraton Warszawski. Utrudnienia

Start półmaratonu zaplanowano na godz. 9, a pierwsi zawodnicy powinni finiszować ok. godz. 10. Następnie, w godzinach 13-14.30, odbędzie się New Balance Bieg na Piątkę. Uczestnicy również wystartują z ulicy Konwiktorskiej, następnie pobiegną ulicą Mickiewicza do placu Wilsona i ulicą Krasińskiego do Wybrzeża Gdyńskiego i Gdańskiego. Podobnie jak w przypadku półmaratonu, meta zlokalizowana jest na wysokości Parku Fontann na Podzamczu.

W związku z oboma biegami w niedzielę w stolicy przewidziane są poważne utrudnienia komunikacyjne. Cała trasa biegu zostanie zamknięta od godz. 8.30. Zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 102, 106, 107, 108, 109, 114, 116, 118, 125, 127, 135, 141, 146, 147, 157, 159, 162, 166, 169, 170, 171, 178, 185, 187, 202, 212, 409, 500, 503, 509 i 518. Zmiany czekają też pasażerów podróżujących tramwajami - od godz. 8.45 tramwaje linii 6, 15, 18, 20 i 28 będą miały skrócone trasy.

Jak poinformował ZTM, na trasach objazdowych dla wszystkich linii obowiązują przystanki: jako stałe - pierwsze napotkane po zjeździe ze stałej trasy oraz przystanek pl. Na Rozdrożu (jako krańcowy dla linii 171 oraz warunkowy dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe) oraz jako warunkowe - pozostałe na trasach objazdowych.

Zgodnie z zapowiedziami ratusza na ulicach Warszawy w niedzielę pojawić ma się 10 tys. biegaczy.