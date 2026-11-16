16-letni Rosjanin zatrzymany w Warszawie. Groził pozbawieniem życia

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

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16-letni obywatel Rosji został zatrzymany w jednej ze szkół na warszawskim Ursynowie po tym, jak groził kolegom i pracownikom pozbawieniem życia. Policjanci zabezpieczyli między innymi telefon nastolatka. Decyzją sądu został umieszczony w ośrodku wychowawczym.

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16-letni obywatel Rosji groził koleżankom i kolegom oraz dyrekcji szkoły123RF/PICSEL, MARCIN BANASZKIEWICZ / FotoNewsAgencja FORUM

Do zdarzenia doszło w jednej ze szkół na terenie Ursynowa. Informację o niepokojącym zachowaniu ucznia przekazała dyrekcja placówki.

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"Z ustaleń policjantów wynika, że 16-latek groził swoim koleżankom i kolegom oraz przedstawicielom dyrekcji zabójstwem wielu osób" - czytamy w komunikacie stołecznej policji. Jak podkreślają mundurowi, treść gróźb "budziła uzasadnioną obawę ich spełnienia".

Nastolatek został zatrzymany na terenie szkoły. Policjanci zabezpieczyli między innymi telefon 16-latka. "Znalezione w nim treści okazały się istotne dla prowadzonego postępowania. Wskazują one także na podejrzenie propagowania przez nieletniego faszystowskiego ustroju państwa" - czytamy w komunikacie policji.

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