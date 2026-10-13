13-latka nie wróciła do domu. Akcja policji, funkcjonariusze z apelem

Dorota Hilger

Dorota Hilger

13-letnia Roksana Jurczyszyn kilka dni temu opuściła miejsce zamieszkania i od tego czasu nie wróciła do domu. Dziewczynka nie nawiązała kontaktu z rodziną, a miejsce jej przebywania nie jest znane. Poszukiwania nastolatki prowadzą funkcjonariusze z warszawskiej Ochoty.

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Zaginiona Roksana Jurczyszyn, zdjęcie z dokumentów z ciemnymi, długimi włosami. W tle radiowóz.
Warszawa. Zaginęła 13-letnia Roksana Jurczyszyn. Policja z apelemKRP III – Ochota, Ursus, Włochy / Daniel DmitriewAgencja FORUM

W skrócie

  • 13-letnia Roksana Jurczyszyn opuściła miejsce zamieszkania kilka dni temu i nie wróciła, nie kontaktując się z rodziną.
  • Policjanci z warszawskiej Ochoty prowadzą poszukiwania zaginionej nastolatki, udostępniając jej rysopis i opis ubioru z dnia zaginięcia.
  • Osoby posiadające informacje o miejscu pobytu Roksany proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III lub przekazanie informacji telefonicznie bądź mailowo.
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Według informacji przekazanych przez funkcjonariuszy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, obejmującej swoją jurysdykcją Ochotę, Ursus i Włochy, 13-letnia Roksana Jurczyszyn wyszła z miejsca zamieszkania 10 października ok. godz. 15.

Do chwili obecnej dziewczynka nie wróciła do domu, ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. Jej poszukiwania prowadzą funkcjonariusze z Ochoty.

Warszawa. 13-letnia Roksana Jurczyszyn zaginęła. Policja publikuje rysopis

Policjanci przekazali rysopis zaginionej nastolatki. Roksana ma ok. 170 centymetrów wzrostu, jest szczupła i ma długie, proste, blond włosy.

"W dniu zaginięcia dziewczyna ubrana była w szarą bluzę, szare spodnie dresowe, obuwie sportowe koloru białego, posiadała przy sobie małą torebkę koloru szarego" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

W dalszej części publikacji policjanci zaapelowali do wszystkich, którzy mogą mieć ważne

"Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej są proszone o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III przy ul. Opaczewskiej 8" - wskazano.

Zgłoszenia można przekazywać pod numerami telefonu: 47 723 93 50, 47 723 93 51, 723 93 43, numerami alarmowymi lub w siedzibie najbliższej jednostki policji. Do funkcjonariuszy można zgłosić się także mailowo, pod adresem: oficer.prasowy.krp3@ksp.policja.gov.pl.

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