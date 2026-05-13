Spis treści: Radosław Sikorski komentuje arkusz CKE z WOS-u. "Zaprzeczam" Matura 2026 z WOS-u. Minister trafił z tematyką, arkusz CKE Matura 2026. Arkusze CKE i odpowiedzi ekspertów Interii

We wtorek na maturze 2026 z wiedzy o społeczeństwie pojawiło się zadanie dotyczące wybranych instytucji Unii Europejskiej.

Tuż przed egzaminem na profilu szefa MSZ Radosława Sikorskiego opublikowano nagranie, na którym poruszał ten właśnie temat, pytając o różnice pomiędzy poszczególnymi organami.

Radosław Sikorski komentuje arkusz CKE z WOS-u. "Zaprzeczam"

W środę minister spraw zagranicznych w humorystyczny sposób odniósł się do zamieszczonego dzień wcześniej filmiku, a także treści zadania z arkusza CKE.

"Cieszę się, że niektórym przydało się na egzaminie, ale kategorycznie zaprzeczam, jakobym miał przeciek!" - napisał Radosław Sikorski.

Rozwiń

- Drodzy maturzyści, szybka powtórka przed maturą z WOS-u. Jaka jest różnica między Radą Europejską, Radą Unii Europejskiej a Radą Europy? - pytał na nagraniu przed egzaminem maturalnym minister Sikorski, trzymając w rękach arkusz CKE z matury z 2025 roku.

- Rada Europejska to spotkanie premierów, którzy nadają kierunek polityczny naszej Unii. Rada Unii Europejskiej to ministrowie, którzy podejmują decyzje prawnie wiążące. A Rada Europy to organizacja spoza systemu prawnego Unii Europejskiej. Zajmuje się praworządnością, demokracją, prawami człowieka. Trzymam kciuki, powodzenia - opisał, odpowiadając na zadane pytanie.

Matura 2026 z WOS-u. Minister trafił z tematyką, arkusz CKE

Jak się okazało, tematyka, którą poruszył wicepremier, pojawiła się w arkuszu z 2026 roku w zadaniu nr 17.

Abiturienci na podstawie opisów wybranych instytucji Unii Europejskiej mieli przyporządkować im odpowiednie nazwy spośród wybranych.

Matura 2026 z wiedzy o społeczeństwie, poziom rozszerzony CKE materiał zewnętrzny

W 2026 roku do matury z WOS-u przystąpiło ponad 22 tysiące tegorocznych absolwentów.

Matura 2026. Arkusze CKE i odpowiedzi ekspertów Interii

Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.

Prezes TK w ''Gościu Wydarzeń'': Ślubowanie ''wobec'' prezydenta oznacza ''w obecności'' prezydenta Polsat News