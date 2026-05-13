"Zaprzeczam, jakobym miał przeciek". Sikorski komentuje po maturze z WOS-u
"(...) kategorycznie zaprzeczam, jakobym miał przeciek!" - napisał humorystycznie w sieci wicepremier Radosław Sikorski, komentując maturę 2026 z wiedzy o społeczeństwie. Przed egzaminem zamieścił film, w którym życzył abiturientom powodzenia i omawiał jedno z zagadnień. Jak się okazało, bardzo podobne zadanie znalazło się w tegorocznym arkuszu.
Spis treści:
- Radosław Sikorski komentuje arkusz CKE z WOS-u. "Zaprzeczam"
- Matura 2026 z WOS-u. Minister trafił z tematyką, arkusz CKE
- Matura 2026. Arkusze CKE i odpowiedzi ekspertów Interii
We wtorek na maturze 2026 z wiedzy o społeczeństwie pojawiło się zadanie dotyczące wybranych instytucji Unii Europejskiej.
Tuż przed egzaminem na profilu szefa MSZ Radosława Sikorskiego opublikowano nagranie, na którym poruszał ten właśnie temat, pytając o różnice pomiędzy poszczególnymi organami.
Radosław Sikorski komentuje arkusz CKE z WOS-u. "Zaprzeczam"
W środę minister spraw zagranicznych w humorystyczny sposób odniósł się do zamieszczonego dzień wcześniej filmiku, a także treści zadania z arkusza CKE.
"Cieszę się, że niektórym przydało się na egzaminie, ale kategorycznie zaprzeczam, jakobym miał przeciek!" - napisał Radosław Sikorski.
- Drodzy maturzyści, szybka powtórka przed maturą z WOS-u. Jaka jest różnica między Radą Europejską, Radą Unii Europejskiej a Radą Europy? - pytał na nagraniu przed egzaminem maturalnym minister Sikorski, trzymając w rękach arkusz CKE z matury z 2025 roku.
- Rada Europejska to spotkanie premierów, którzy nadają kierunek polityczny naszej Unii. Rada Unii Europejskiej to ministrowie, którzy podejmują decyzje prawnie wiążące. A Rada Europy to organizacja spoza systemu prawnego Unii Europejskiej. Zajmuje się praworządnością, demokracją, prawami człowieka. Trzymam kciuki, powodzenia - opisał, odpowiadając na zadane pytanie.
Matura 2026 z WOS-u. Minister trafił z tematyką, arkusz CKE
Jak się okazało, tematyka, którą poruszył wicepremier, pojawiła się w arkuszu z 2026 roku w zadaniu nr 17.
Abiturienci na podstawie opisów wybranych instytucji Unii Europejskiej mieli przyporządkować im odpowiednie nazwy spośród wybranych.
W 2026 roku do matury z WOS-u przystąpiło ponad 22 tysiące tegorocznych absolwentów.
Matura 2026. Arkusze CKE i odpowiedzi ekspertów Interii
Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.