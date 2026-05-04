Matura 2026 z języka polskiego rozpoczęła się o godz. 9. To jeden z obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym. Trzeba zdobyć co najmniej 30 proc. punktów, by zdać ten test.

Setki tysięcy abiturientów do ostatnich chwil starały się przygotowywać, powtarzać materiał bądź przewidzieć, co w tym roku może pojawić się na maturze z języka polskiego. Działania te dobrze widać w sieci.

Jakie hasła cieszyły się rosnącą popularnością na kilkanaście godzin przed startem matury?

Matura z języka polskiego - czego uczniowie szukali w sieci?

Absolwenci wyszukiwali arkusze CKE z matur próbnych z 2026 roku, chcąc powtórzyć czy przeanalizować zadania z najnowszych zestawów.

Prócz tego popularnością cieszyły się poszczególne zagadnienia: "środki stylistyczne", "tematy maturalne", "lista lektur obowiązkowych" czy "podstawa programowa". Z danych wyszukiwarek wynika też, że uczniowie szukali streszczeń lektur czy poszczególnych motywów literackich, np. "motyw miasta".

Matura 2026. Uczniowie masowo szukali hasła "przecieki"

Szczególnym zainteresowaniem maturzystów cieszyło się też hasło "przecieki", które intensywnie wyszukiwano w poniedziałek od wczesnego ranka do około godz. 9.

W serwisie X po godz. 9 zaczęły pojawiać się też pierwsze rzekome zdjęcia zadań z matury z języka polskiego 2026. W żaden sposób nie jest potwierdzone jednak, że pochodzą z oryginalnego arkusza CKE.

Matura 2026 z języka polskiego. Arkusz CKE i rozwiązania w Interii

Matura z języka polskiego zakończy się o godz. 13. Z kolei o godz. 14 oficjalny arkusz CKE pojawi się na naszych stronach - wraz z rozwiązaniami dla wszystkich zadań, które przygotują eksperci.

Oficjalne wyniki z tegorocznego egzaminu maturalnego pojawią się z kolei 8 lipca.

