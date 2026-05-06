W skrócie Zaraz po rozpoczęciu matury z języka angielskiego w internecie udostępniono zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych.

CKE informuje, że nie miał miejsca wyciek przed egzaminem, a przypadki korzystania z telefonu na sali są sporadyczne.

Do podobnych sytuacji doszło w czasie egzaminów z języka polskiego i matematyki.

W środę maturzyści piszą egzamin z języka obcego nowożytnego. Najwięcej osób wybrało język angielski.

Po rozpoczęciu egzaminu, już o g. 9:01 na platformie X pojawiły się zdjęcia arkuszy z testem z języka angielskiego. Opublikowano je na tym samym profilu, na którym w poprzednich dniach pojawiały się testy z języka polskiego i matematyki.

Co więcej, osoba prowadząca profil jeszcze wcześniej pisała: "jest już nienormalne, że mam arkusze przed 9, CKE może być z siebie dumna, oczywiście nie wrzucam, bo wiadomo co za to grozi".

W innym wpisie prowokuje jeszcze bardziej: "Zuchwałość? Czy niekompetencja CKE?"

Matura 2026, język angielski. Zdjęcia arkuszy na X

Dyrektor CKE Robert Zakrzewski pytany o sprawę wyjaśnia, że nie ma informacji na temat wycieku arkusza przed godziną 9. Pojawienie się zdjęć testu komentuje tak jak w poniedziałek i wtorek, że "jednostkowe przypadki się zdarzają".

Po maturze z języka polskiego kilkanaście osób ma unieważniony egzamin z powodu wniesienia na salę telefonu. Podobnie przy egzaminie z matematyki.

Matura 2026. CKE ma problem z wyciekami

Problem pojawienia się arkuszy chwilę po rozpoczęciu egzaminu wraca. W zeszłym roku CKE miało do czynienia z podobnymi przypadkami.

- Na pierwszej stronie arkusza jest napisane, że materiał egzaminacyjny jest tajny do momentu rozpoczęcia egzaminu. Po 9 nie mam już wpływu na to, co się dzieje na salach egzaminacyjnych - komentował wówczas dla Interii Robert Zakrzewski.

