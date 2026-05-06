Matura

Wyciekły arkusze maturalne z języka angielskiego. CKE nabiera wody w usta

Anna Nicz

Anna Nicz

Tuż po rozpoczęciu matury z języka angielskiego na platformie X opublikowano zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla, że nie doszło do wycieku przed egzaminem, zaś przypadki wniesienia na salę telefonu są sporadyczne. W poprzednich dniach na tym samym profilu tuż po g. 9 publikowano arkusze z języka polskiego i matematyki. "CKE może być z siebie dumna" - pisze ironicznie autor profilu.

Egzamin maturalny z języka angielskiego 2026. Uczniowie piszą test, nauczycielka stoi z przodu sali.
Matury 2026. Zdjęcia arkuszy wyciekłyOliwia DomanskaEast News

W skrócie

  • Zaraz po rozpoczęciu matury z języka angielskiego w internecie udostępniono zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych.
  • CKE informuje, że nie miał miejsca wyciek przed egzaminem, a przypadki korzystania z telefonu na sali są sporadyczne.
  • Do podobnych sytuacji doszło w czasie egzaminów z języka polskiego i matematyki.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W środę maturzyści piszą egzamin z języka obcego nowożytnego. Najwięcej osób wybrało język angielski.

Po rozpoczęciu egzaminu, już o g. 9:01 na platformie X pojawiły się zdjęcia arkuszy z testem z języka angielskiego. Opublikowano je na tym samym profilu, na którym w poprzednich dniach pojawiały się testy z języka polskiego i matematyki.

Co więcej, osoba prowadząca profil jeszcze wcześniej pisała: "jest już nienormalne, że mam arkusze przed 9, CKE może być z siebie dumna, oczywiście nie wrzucam, bo wiadomo co za to grozi".

W innym wpisie prowokuje jeszcze bardziej: "Zuchwałość? Czy niekompetencja CKE?"

Matura 2026, język angielski. Zdjęcia arkuszy na X

Dyrektor CKE Robert Zakrzewski pytany o sprawę wyjaśnia, że nie ma informacji na temat wycieku arkusza przed godziną 9. Pojawienie się zdjęć testu komentuje tak jak w poniedziałek i wtorek, że "jednostkowe przypadki się zdarzają".

Zobacz również:

Matura 2026 z matematyki
Matura

CKE unieważnia matury przez telefony. Uczniowie stracili szansę na zaliczenie

Anna Nicz
Anna Nicz

Po maturze z języka polskiego kilkanaście osób ma unieważniony egzamin z powodu wniesienia na salę telefonu. Podobnie przy egzaminie z matematyki.

Matura 2026. CKE ma problem z wyciekami

Problem pojawienia się arkuszy chwilę po rozpoczęciu egzaminu wraca. W zeszłym roku CKE miało do czynienia z podobnymi przypadkami.

- Na pierwszej stronie arkusza jest napisane, że materiał egzaminacyjny jest tajny do momentu rozpoczęcia egzaminu. Po 9 nie mam już wpływu na to, co się dzieje na salach egzaminacyjnych - komentował wówczas dla Interii Robert Zakrzewski.

Matura 2026. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii

W poniedziałek maturzyści pisali egzamin z języka polskiego:

We wtorek zmierzyli się z kolei z matematyką:

Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.

Harmonogram matury 2026 - pełna lista przedmiotów

Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci. Wszystkie arkusze, które sztab naszych ekspertów rozwiązuje dla tegorocznych maturzystów, znajdą się w raporcie specjalnym "Matura" w zakładce "Arkusze".

Zobacz również:

Tematy maturalne z języka polskiego 2026
Matura

Matura 2026 z języka polskiego. Znamy tematy wypracowań

Karolina Głodowska
Karolina Głodowska
Policja szuka Pawła Kozaneckiego. To adwokat od "trumny na kółkach"Polsat News

Najnowsze