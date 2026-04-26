Wiele dni wolnych w maju. Uczniowie nie pójdą do szkoły w czasie egzaminów

Spis treści: Matura 2026. Uczniowie mają wolne podczas egzaminów Egzamin ósmoklasisty 2026. Dni wolne od szkoły Czy lekcje są odwołane na cały okres matur? Kto decyduje o wolnym w trakcie matur i egzaminu ósmoklasisty?

Nie ma odgórnej zasady, która mówiłaby, że w czasie wszystkich matur albo przez cały okres egzaminu ósmoklasisty cała szkoła ma wolne. Harmonogram egzaminów jest ogólnopolski, ale organizacja zajęć (ich skrócenie, odwołanie, itd.) zależy od konkretnej placówki.

Matura 2026. Uczniowie mają wolne podczas egzaminów

W szkołach ponadpodstawowych największe znaczenie mają pierwsze dni matur obowiązkowych. W 2026 roku są to:

4 maja - język polski na poziomie podstawowym,

5 maja - matematyka na poziomie podstawowym,

6 maja - język obcy nowożytny na poziomie podstawowym.

W tych trzech dniach odbywają się egzaminy obowiązkowe, które obejmują wszystkich maturzystów, więc szkoła potrzebuje większej liczby sal, nauczycieli w komisjach i spokojnych warunków do pracy. Część placówek kończy przerwę po trzech dniach, a część wydłuża ją jeszcze o 7 i 8 maja, jeśli wymaga tego organizacja egzaminów.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Dni wolne od szkoły

Podobnie wygląda sytuacja w szkołach podstawowych podczas egzaminu ósmoklasisty. W 2026 roku egzamin odbędzie się:

11 maja - język polski,

12 maja - matematyka,

13 maja - język obcy nowożytny.

Wtedy w wielu podstawówkach nie prowadzi się normalnych lekcji dla pozostałych uczniów, choć ostatecznie nie oznacza to całkowitego zamknięcia szkoły. Często budynek działa normalnie, tylko nie odbywają się standardowe zajęcia dydaktyczne.

Na miejscu są dyrektor, nauczyciele, komisje egzaminacyjne i pracownicy administracyjni. Szkoła pracuje, ale w innym trybie niż zwykle (np. świetlica i stołówka mogą działać standardowo, ale dzwonki będą wyłączone).

Czy lekcje są odwołane na cały okres matur?

Czy lekcje są odwołane na cały okres matur? Nie. To jeden z najczęstszych mitów. Matura 2026 w części pisemnej potrwa od 4 do 21 maja, a część ustna od 8 do 30 maja, ale nie oznacza to kilku tygodni wolnego dla wszystkich uczniów młodszych klas.

Najczęściej wolne obejmuje tylko wybrane dni, przede wszystkim te, w których odbywają się egzaminy obowiązkowe lub gdy szkoła nie jest w stanie równolegle prowadzić normalnych zajęć.

Po 6 maja w wielu szkołach lekcje wracają do planu, nawet jeśli maturzyści nadal piszą egzaminy rozszerzone albo zdają ustne. Wynika to z tego, że egzaminy dodatkowe i rozszerzone angażują zwykle mniejszą liczbę uczniów, a więc łatwiej zorganizować szkołę tak, by część sal pracowała egzaminacyjnie, a część dydaktycznie.

Z kolei w podstawówkach egzamin ósmoklasisty trwa tylko trzy dni, więc tam sytuacja jest prostsza. Najczęściej wolne dotyczy właśnie 11-13 maja, a po zakończeniu testów szkoła wraca do zwykłego rytmu.

Kto decyduje o wolnym w trakcie matur i egzaminu ósmoklasisty?

Terminy egzaminów ustala CKE, natomiast o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych decyduje dyrektor szkoły, w granicach określonych przez przepisy. Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego przewiduje, że dodatkowe dni wolne mogą być wyznaczane m.in. na dni, w których w szkole odbywa się egzamin maturalny albo egzamin ósmoklasisty.

To oznacza, że rodzice i uczniowie nie powinni zakładać, że skoro w jednej szkole w mieście jest wolne przez pięć dni, to w każdej będzie tak samo. Dyrektor bierze pod uwagę liczbę sal, liczbę uczniów, organizację pracy nauczycieli i specyfikę placówki. Dlatego jedna szkoła ograniczy się do minimum, a inna wykorzysta szerszy pakiet dni do dyspozycji dyrektora.

Warto też pamiętać, że liczba takich dni nie jest nieograniczona. Z przywoływanego rozporządzenia i jego omówień wynika, że dyrektorzy dysponują określoną pulą dodatkowych dni wolnych, zależną od typu szkoły. W obiegu szkolnym często mówi się o "dniach dyrektorskich", ale formalnie chodzi właśnie o dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

