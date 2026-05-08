W trakcie egzaminu wrzuciła arkusz i... swoje dane do sieci. CKE reaguje

Zakończył się pierwszy tydzień tegorocznych matur. W piątek uczniowie pisali egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym.

Egzamin nie jest obowiązkowy.

Matura 2026, biologia. Arkusze wyciekły w trakcie egzaminu

Podobnie jak w poprzednich dniach, tuż po rozpoczęciu piątkowego egzaminu w sieci opublikowano zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. Na jednej z internetowych grup pojawiła się fotografia, na której widać fragment dowodu osobistego zdającej.

- Ta osoba ma unieważniony dzisiejszy egzamin - przekazał Interii Robert Zakrzewski, dyrektor CKE.

Zakrzewski nie podał więcej informacji np. o miejscu zamieszkania osoby, ze względu na ryzyko stygmatyzacji.

Matura 2026. CKE unieważnia egzaminy

Incydenty polegające na wniesieniu telefonu na sale egzaminacyjne zdarzały się już przy poprzednich testach.

W przypadku udowodnienia takiego przewinienia CKE unieważnia egzamin maturalny.

Po maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym test unieważniono kilkunastu osobom. Podobnie w przypadku egzaminu z matematyki.

W środę po egzaminie z języka angielskiego na poziomie podstawowym testy unieważniono kilku osobom.

Matura 2026. Co wybrali uczniowie?

Wśród tegorocznych maturzystów - podobnie jak w latach ubiegłych - najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski, na drugim miejscu - matematyka, a na trzecim - geografia. Biologia zajmuje czwarte miejsce.

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyniki tegorocznych matur ogłosi 8 lipca. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki i otrzymają świadectwa maturalne.

