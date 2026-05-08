W trakcie egzaminu wrzuciła arkusz i... swoje dane do sieci. CKE reaguje
Zdjęcie arkusza egzaminacyjnego i fragmentu dowodu osobistego - taka treść pojawiła się w sieci po rozpoczęciu matury z biologii. - Ta osoba ma unieważniony dzisiejszy egzamin - przekazał Interii Robert Zakrzewski, dyrektor CKE.
Zakończył się pierwszy tydzień tegorocznych matur. W piątek uczniowie pisali egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym.
Egzamin nie jest obowiązkowy.
Matura 2026, biologia. Arkusze wyciekły w trakcie egzaminu
Podobnie jak w poprzednich dniach, tuż po rozpoczęciu piątkowego egzaminu w sieci opublikowano zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. Na jednej z internetowych grup pojawiła się fotografia, na której widać fragment dowodu osobistego zdającej.
- Ta osoba ma unieważniony dzisiejszy egzamin - przekazał Interii Robert Zakrzewski, dyrektor CKE.
Zakrzewski nie podał więcej informacji np. o miejscu zamieszkania osoby, ze względu na ryzyko stygmatyzacji.
Matura 2026. CKE unieważnia egzaminy
Incydenty polegające na wniesieniu telefonu na sale egzaminacyjne zdarzały się już przy poprzednich testach.
W przypadku udowodnienia takiego przewinienia CKE unieważnia egzamin maturalny.
Po maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym test unieważniono kilkunastu osobom. Podobnie w przypadku egzaminu z matematyki.
W środę po egzaminie z języka angielskiego na poziomie podstawowym testy unieważniono kilku osobom.
Matura 2026. Co wybrali uczniowie?
Wśród tegorocznych maturzystów - podobnie jak w latach ubiegłych - najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski, na drugim miejscu - matematyka, a na trzecim - geografia. Biologia zajmuje czwarte miejsce.
Centralna Komisja Egzaminacyjna wyniki tegorocznych matur ogłosi 8 lipca. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki i otrzymają świadectwa maturalne.
