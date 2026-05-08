Matura

W trakcie egzaminu wrzuciła arkusz i... swoje dane do sieci. CKE reaguje

Anna Nicz

Anna Nicz

Zdjęcie arkusza egzaminacyjnego i fragmentu dowodu osobistego - taka treść pojawiła się w sieci po rozpoczęciu matury z biologii. - Ta osoba ma unieważniony dzisiejszy egzamin - przekazał Interii Robert Zakrzewski, dyrektor CKE.

Uczniowie siedzą przy ławkach, czekają na rozpoczęcie egzaminu maturalnego.
W piątek maturzyści pisali egzamin z biologiiOliwia DomanskaEast News

Zakończył się pierwszy tydzień tegorocznych matur. W piątek uczniowie pisali egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym. 

Egzamin nie jest obowiązkowy.

Matura 2026, biologia. Arkusze wyciekły w trakcie egzaminu

Podobnie jak w poprzednich dniach, tuż po rozpoczęciu piątkowego egzaminu w sieci opublikowano zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. Na jednej z internetowych grup pojawiła się fotografia, na której widać fragment dowodu osobistego zdającej.

Zobacz również:

Matura 2026. Unieważnione matury z języka angielskiego
Matura

Poważne incydenty na maturze, CKE wyciąga konsekwencje. "Kilka osób w kraju"

Dawid Zdrojewski
Dawid Zdrojewski

- Ta osoba ma unieważniony dzisiejszy egzamin - przekazał Interii Robert Zakrzewski, dyrektor CKE.

Zakrzewski nie podał więcej informacji np. o miejscu zamieszkania osoby, ze względu na ryzyko stygmatyzacji.

Matura 2026. CKE unieważnia egzaminy

Incydenty polegające na wniesieniu telefonu na sale egzaminacyjne zdarzały się już przy poprzednich testach.

W przypadku udowodnienia takiego przewinienia CKE unieważnia egzamin maturalny. 

Po maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym test unieważniono kilkunastu osobom. Podobnie w przypadku egzaminu z matematyki.

W środę po egzaminie z języka angielskiego na poziomie podstawowym testy unieważniono kilku osobom.

Matura 2026. Co wybrali uczniowie?

Wśród tegorocznych maturzystów - podobnie jak w latach ubiegłych - najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski, na drugim miejscu - matematyka, a na trzecim - geografia. Biologia zajmuje czwarte miejsce.

Zobacz również:

Matury 2026. Zdjęcia arkuszy wyciekły
Matura

Wyciekły arkusze maturalne z języka angielskiego. CKE nabiera wody w usta

Anna Nicz
Anna Nicz

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyniki tegorocznych matur ogłosi 8 lipca. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki i otrzymają świadectwa maturalne.

Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.

Matura 2026. Arkusze CKE i odpowiedzi ekspertów Interii:

Zobacz również:

Matura 2026. Biologia, poziom rozszerzony
Matura

Matura 2026, biologia, poziom rozszerzony. Zakończył się egzamin

Dawid Zdrojewski
Dawid Zdrojewski
Będzie polski samochód elektryczny. Minister podał datęPolsat NewsPolsat News

Najnowsze