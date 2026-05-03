Startuje matura 2026, na pierwszy ogień język polski. Końcowe odliczanie

Karolina Głodowska

Już w poniedziałek o godz. 9 rozpocznie się matura 2026. Ponad 340 tysięcy tegorocznych abiturientów przystąpi do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Test potrwa 240 minut. Z kolei o godz. 14 na stronach Interii opublikujmy oficjalny arkusz CKE oraz odpowiedzi naszych ekspertów.

Matura 2026, język polski, poziom podstawowy. Egzaminy startują już 4 maja

  1. Matura 2026. Egzamin z języka polskiego - jak wygląda?
  2. Matura 2026 - arkusz CKE i rozwiązania w Interii

Matura 2026 rozpocznie się 4 maja inauguracyjnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia.

Matura 2026. Egzamin z języka polskiego - jak wygląda?

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się w poniedziałek o godz. 9 i potrwa 240 minut.

Egzamin składa się z trzech części:

  • język polski w użyciu - weryfikuje umiejętność czytania ze zrozumieniem, posługiwania się poprawną polszczyzną, argumentowania. Do napisania jest notatka syntetyzująca. Do zdobycia 10 punktów.
  • test historycznoliteracki - praca z tekstami, głównie zadania otwarte. Do zdobycia 15 punktów.
  • wypracowanie - stworzenie tekstu na jeden z dwóch podanych tematów. Do zdobycia 35 punktów.

Za poprawne rozwiązanie całego arkusza CKE do zdobycia jest 60 punktów.

Aby zdać maturę 2026 z języka polskiego, abiturient musi zdobyć co najmniej 30 proc. wszystkich punktów (18).

Matura 2026 - arkusz CKE i rozwiązania w Interii

Wyniki Centralnej Komisji Egzaminacyjnej po maturze 2026 pojawią się 8 lipca.

Zanim jednak opublikowane zostaną oficjalne wyniki, absolwenci mogą zapoznać się z rozwiązaniami i przeanalizować arkusze w Interii.

4 maja o godz. 14 opublikujemy bowiem oficjalny arkusz CKE z matury z języka polskiego, a także odpowiedzi do wszystkich zadań.

Podobnie wyglądać będzie to w przypadku kolejnych egzaminów - tutaj pełny harmonogram wraz z informacją o godzinach publikacji arkuszy i rozwiązań.

Wszystkie niezbędne informacje o tegorocznym egzaminie dojrzałości w specjalnym raporcie Interii Matura 2026

