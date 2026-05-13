Rozpoczęła się matura z chemii na poziomie rozszerzonym. Arkusz i rozwiązania w Interii
O godz. 9 ponad 33 tysiące tegorocznych absolwentów rozpoczęło maturę 2026 z chemii na poziomie rozszerzonym. Na pracę z arkuszem mają 180 minut. Gdzie sprawdzić, jak im poszło? W Interii - o godz. 14 opublikujemy arkusz CKE oraz rozwiązania ekspertów do wszystkich zadań.
Egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym rozpoczął się o godz. 9. Na rozwiązanie arkusza CKE tegoroczni abiturienci mają 180 minut.
Do zdobycia za bezbłędne wypełnienie testu jest 60 punktów.
W 2026 roku maturę z chemii na poziomie rozszerzonym pisze ponad 33 tysiące tegorocznych absolwentów.
Matura 2026 z chemii, poziom rozszerzony. W Interii arkusz CKE i rozwiązania
Egzamin trwa 180 minut, a zatem zakończy się o godz. 12. Natomiast już o godz. 14 w Interii pojawi się oficjalny arkusz CKE matury 2026, a zaraz potem także rozwiązania ekspertów. Zachęcamy do uważnego śledzenia naszych stron.
Także w środę o godz. 14 rozpocznie się matura 2026 z historii sztuki na poziomie rozszerzonym.
Oficjalne wyniki CKE matury 2026 opublikuje 8 lipca.
Chemia rozszerzona na maturze 2026. Jak wygląda arkusz CKE?
W trakcie egzaminu maturalnego z chemii 2026 na poziomie rozszerzonym abiturienci korzystać mogą z karty wybranych wzorów fizykochemicznych, linijki i kalkulatora.
Zgromadzone w arkuszu zadania weryfikują wiedzę maturzysty, a także umiejętności analityczne, rachunkowe czy przetwarzania złożonych danych.
W arkuszu CKE z chemii znajdują się zadania zamknięte, np. na dobieranie, wybór jednej z opcji, prawda/fałsz, uzupełnienie luki czy pogrupowanie przedstawionych danych.
Prócz tego obecne są zadania otwarte: obliczeniowe, polegające m.in. na sporządzeniu wykresów, schematów doświadczeń, przeprowadzeniu zapisów reakcji chemicznych czy wyprowadzaniu wzorów.
Matura 2026 z Interią - wszystkie arkusze CKE i rozwiązania ekspertów
Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci.
