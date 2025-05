Załączył też zdjęcia materiałów, z których odpytywani mają być uczniowie. Widać na nich datę egzaminu i nie jest to data dzisiejsza, a jutrzejsza.

"To poważne naruszenie zasad równości i uczciwości. Wielu uczniów ciężko się uczy i przygotowuje do egzaminów, podczas gdy inni mają dostęp do nielegalnych przecieków" - komentuje rodzic.