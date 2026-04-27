Rekordowa liczba maturzystów w 2026 roku. "Problem realny i odczuwalny"

Anna Nicz

W maju maturę napisze około 320 tysięcy uczniów, co oznacza spory wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. - Problem większej liczby maturzystów jest realny i odczuwalny - mówi Interii wicedyrektor II LO w Krakowie. Tak duży rocznik to wyzwanie organizacyjne zarówno dla komisji egzaminacyjnych, jak i szkół średnich oraz uczelni, które już przygotowują się na zwiększony napływ kandydatów.

Sala gimnastyczna przygotowana do matury, uczniowie przy pojedynczych ławkach, nauczyciel udziela instrukcji.
Nadchodzi rekordowy rocznik maturalny

  Matura 2026. Wielka fala maturzystów
  Egzamin maturalny 2026. Wyzwania logistyczne w liceach
  Matura 2026. Uczelnie w pełnej gotowości

W 2026 roku do egzaminów maturalnych przystąpi ok. 320 tys. uczniów - to o ok. 64 tys. więcej niż w 2025 roku - czytamy na stronie Perspektyw.

Tak duży rocznik oznacza wyzwania organizacyjne zarówno dla instytucji egzaminacyjnych, jak i dla szkół oraz uczelni. Sprawdzamy, jak przygotowują się oni na falę maturzystów.

Matura 2026. Wielka fala maturzystów

Jak podkreśla Robert Zakrzewski, szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, "większa liczba zdających z pewnością stanowi większe wyzwanie organizacyjne dla szkół, chociażby w odniesieniu do części ustnej egzaminu maturalnego".

"Będzie również większa liczba prac do sprawdzenia, stąd zaplanowane zostały np. dodatkowe weekendy sprawdzania prac egzaminacyjnych w OKE" - czytamy w odpowiedzi przesłanej Interii.

W Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie do egzaminu maturalnego w tym roku zgłoszonych zostało 44 243 zdających. Dla porównania - w roku 2025 liczba ta wynosiła 34 092.

W związku z tym Komisja realizuje oraz planuje rozmaite działania. "Prowadzimy ciągłe szkolenia kandydatów na egzaminatorów, utrzymujemy otwarty nabór na egzaminatorów do sprawdzania prac egzaminacyjnych, planujemy organizację sprawdzania prac nie tylko w standardowych terminach, ale również w dodatkowych sesjach weekendowych (w razie potrzeby nawet w ciągu trzech weekendów), przewidujemy możliwość sprawdzania prac w dni robocze dla egzaminatorów deklarujących taką dyspozycyjność" - wymienia dyrektor OKE w Jaworznie Robert Wanic.

Większa liczba zdających przekłada się na konieczność organizacji większej liczby ośrodków sprawdzania i na harmonogramy pracy - zauważa z kolei Agnieszka Krawczyk z OKE we Wrocławiu. Jak jednak dodaje, Komisja nie przewiduje dodatkowych rozwiązań dotyczących organizacji egzaminów i sprawdzania prac.

Więcej o egzaminach maturalnych w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.

Egzamin maturalny 2026. Wyzwania logistyczne w liceach

Z perspektywy szkół średnich sytuacja wygląda różnie. Monika Biblis, dyrektorka w Gdańskim Liceum Autonomicznym zwraca uwagę, że wysoka liczebność tegorocznego rocznika wynika z uwarunkowań demograficznych i zmian systemowych z ostatnich lat.

Jak zaznacza dyrektorka, w zakresie organizacji egzaminów maturalnych placówka działa jak co roku, a wielkość rocznika nie stanowi wyzwania logistycznego.

W tym roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie do matury przystępuje 281 osób. To około 50 osób więcej niż w roku ubiegłym.

- Jest to większe obciążenie dla szkół w kilku kategoriach - mówi Interii Grzegorz Bobek, wicedyrektor placówki. - Po pierwsze, obciąża to osobę odpowiedzialną za przygotowanie matur, najczęściej wicedyrektora. Wiąże się to z większą ilością dokumentacji oraz działań organizacyjnych związanych z przygotowaniem egzaminów.

Kolejni są nauczyciele. - Przy ponad 50 osobach więcej jest to również 50 osób więcej do przepytania na egzaminach ustnych. W liceach ogólnokształcących, gdzie liczba maturzystów jest duża, wykorzystujemy dni do dyspozycji dyrektora jako wolne dla klas 1-3, tak aby w pierwszym tygodniu matur szkoła była w pełni do dyspozycji klas maturalnych - mówi Bobek.

Większy problem pojawia się w drugiej części majowych terminów egzaminów, gdy szkoła funkcjonuje już normalnie, klasy 1-3 mają zajęcia, a władze szkoły muszą zapewnić sale zarówno na egzaminy ustne, jak i pisemne.

Kolejna kwestia to konieczność zaangażowania większej liczby nauczycieli do komisji nadzorujących. - Mamy obowiązek nadzorowania egzaminów, ale przy większej liczbie zdających muszę wykorzystać więcej nauczycieli, również w czasie, gdy nie prowadzą lekcji, aby zapewnić obsadę komisji. Dotyczy to szczególnie polonistów i nauczycieli języków obcych, którzy dodatkowo przeprowadzają egzaminy ustne, ale w praktyce obciąża to całą radę pedagogiczną - podkreśla wicedyrektor.

- W tym roku i w przyszłym czeka nas jeszcze praca z większym rocznikiem, więc będą to dwa trudniejsze lata, a później pod względem liczebności powinno być łatwiej - dodaje.

Wicedyrektor podkreśla, że nie chodzi o narzekanie ani o stwierdzenie, że szkoły sobie nie radzą. - To nie jest tragedia, ale faktem jest, że łatwiej zorganizować maturę dla 230 niż dla 280 osób. Przy większej liczbie komisji w okresie, gdy klasy 1-3 normalnie mają zajęcia, muszę oddelegować nauczycieli do nadzoru, co oznacza, że część lekcji się nie odbywa.

- Problem większej liczby maturzystów jest realny i odczuwalny, choć nie oznacza, że szkoły sobie z nim nie radzą - podsumowuje.

Matura 2026. Uczelnie w pełnej gotowości

Na zwiększoną liczbę kandydatów przygotowują się także uczelnie. - Otwieramy nowe kierunki, na niektórych zwiększamy limity (głównie na studiach niestacjonarnych) - podkreśla mgr Katarzyna Górowicz-Maćkiewicz, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Wrocławskiego.

- Monitorujemy sytuację i spodziewamy się większego zainteresowania ze strony kandydatów zarówno w tym roku, jak i w kolejnym, gdy liczba maturzystów również będzie większa - przekazuje z kolei Michał Ciepielski z Politechniki Wrocławskiej.

Na AGH w Krakowie wydziały w miarę możliwości będą zwiększały limity na wybranych kierunkach. "Jest to jednak dla wszystkich uczelni pewne wyzwanie. AGH cieszy się popularnością od wielu lat i na większości kierunków jest sporo studentów. Zatrudnianie "na chwilę" nowych pracowników nie ma sensu, ponieważ za 4-5 lat czeka nas gwałtowny spadek liczby kandydatów, co przełożyłoby się na konieczność zwolnień" - tłumaczy Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka prasowa uczelni.

"Na bieżąco reagujemy na pojawiające się potrzeby. Limit miejsc na poszczególnych kierunkach może zostać zwiększony po wyrażeniu zgody przez Senat UW. Podobne sytuacje miały miejsce w ubiegłych latach" - podkreśla z kolei dr Anna Modzelewska, rzeczniczka Uniwersytetu Warszawskiego.

Partia Brauna w Sejmie? Sienkiewicz w ''Graffiti'': Ludzie są za Braunem, ponieważ jest taranem, który ma rozwalić systemPolsat NewsPolsat News

