Próg zdawalności na maturze 2026. Tyle punktów wystarczy, aby zdać maturę

Każdy uczeń zdający maturę jest zobowiązany do przestąpienia do obowiązkowych egzaminów, w skład których wchodzą przedmioty na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Matura 2026. Egzaminy obowiązkowe

W 2026 roku absolwent obowiązkowo przystępuje także do egzaminu ustnego:

z języka polskiego ,

z języka obcego nowożytnego.

Ponadto jest zobowiązany do zaliczenia egzaminów z przedmiotów na poziomie podstawowym z:

języka polskiego,

języka obcego nowożytnego,

matematyki.

Oprócz tego każdy maturzysta zdaje przynajmniej jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Absolwenci szkół dwujęzycznych są zobowiązani do zdawania języka nowożytnego na poziomie dwujęzycznym. Ponadto absolwenci szkół z językiem nauczania mniejszości narodowej przystępują do egzaminów z tego języka w formie ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym.

Zaliczenie tych egzaminów powoduje, że maturzysta otrzymuje świadectwo maturalne. Oprócz tego może zdawać do pięciu dodatkowych przedmiotów, które np. są wymagane przez uczelnie podczas rekrutacji.

Pisemny egzamin z przedmiotów dodatkowych jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, w przypadku języków prowadzonych w programie szkoły ponadpodstawowej na poziomie dwujęzycznym.

Sprawdź nasz raport - Matura 2026.

Progi zdawalności na maturze - szykują się zmiany

Próg zdawalności na maturze z przedmiotów obowiązkowych wynosi 30 proc. Nie dotyczy to jednak przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. W ich przypadku, aby zdać, należy przystąpić do egzaminu. Zasada ta obejmuje jeden obowiązkowy, dodatkowy przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym, a także każdy dodatkowy przedmiot wybrany przez ucznia.

Próg zdawalności dla egzaminów na poziomie rozszerzonym ma się jednak zmienić w 2028 roku. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 27 grudnia 2024 r. wprowadzenie 30-procentowego progu zdawalności dla przedmiotów dodatkowych został odroczony na trzy kolejne lata szkolne tj. 2024/2025-2026/2027.

Oznacza to, że matura w 2026 roku zostanie przeprowadzona na starych zasadach, a na egzaminach rozszerzonych nie będzie obowiązywał próg 30 proc.

Matura 2026. Ile punktów należy uzyskać, aby zdać?

Próg 30 proc. oznacza w przypadku każdego egzaminu inną liczbę punktów.

Z egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka nowożytnego można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Aby zdać, maturzysta musi zdobyć przynajmniej 9 punktów.

Na egzaminach pisemnych z języka polskiego i języka nowożytnego można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Aby zdać, maturzysta musi uzyskać przynajmniej 18 punktów. Wielu nauczycieli podkreśla wagę zadania z wypracowaniem, za które można uzyskać sporą liczbę punktów.

Nieco inaczej wygląda sytuacja z maturą z matematyki na poziomie podstawowym. Na tym egzaminie uczeń może uzyskać maksymalnie 50 punktów. Arkusz składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Na ich rozwiązanie jest 180 minut. Aby zdać, trzeba zdobyć przynajmniej 15 punktów.

Czy trzeba zdać maturę, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły?

Zdanie matury nie wpływa na otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Każdy uczeń, o ile będzie miał pozytywne oceny na świadectwie, otrzyma je po zakończeniu roku.

W przypadku negatywnych wyników z egzaminu maturalnego, nie otrzyma jednak świadectwa maturalnego, które jest wymagane podczas rekrutacji na uczelnie wyższe.

Jak poprawić maturę 2026?

Wyniki matury w 2026 roku zostaną ogłoszone 8 lipca. W przypadku, kiedy uczeń nie zda jednego przedmiotu, może przystąpić do sesji poprawkowej.

Centralna Komisja Edukacyjna wyznaczyła już terminy egzaminów poprawkowych w 2026:

część pisemna - 24 sierpnia 2026 r. (poniedziałek), godz. 9:00,

część ustna - 25 sierpnia 2026 r. (wtorek).

Ogłoszenie wyników egzaminów zdawanych w terminie poprawkowym zaplanowane jest na 11 września 2026 roku.

Każdy maturzysta może również poprawić maturę z poszczególnych przedmiotów w ciągu 5 lat, licząc od października roku, w którym odbył się pierwotny egzamin. Po tym czasie, aby poprawić wynik egzaminu z danego przedmiotu, będzie musiał przystąpić raz jeszcze do całej matury.

"Dobre rozwiązanie". Minister infrastruktury komentuje rewolucyjne zmiany w egzaminie na prawo jazdy Polsat News Polsat News