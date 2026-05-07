W poniedziałek egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym, obowiązkowym dla wszystkich abiturientów, rozpoczęły się w tym roku matury. W drugim dniu matur uczniowie pisali drugi obowiązkowy egzamin - matematykę na poziomie podstawowym. Trzecim był ten z języka obcego nowożytnego. Zdecydowana większość zdających wybrała język angielski.

Matura 2026. Incydenty podczas egzaminów

Dyrektor CKE dr hab. Robert Zakrzewski informował wcześniej o incydentach na egzaminach z języka polskiego i matematyki. Krótko po starcie obu matur w sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. Zostały one wykonane w trakcie pisania matur.

W przypadku udowodnienia takiego przewinienia CKE unieważnia egzamin maturalny. Zarówno w przypadku języka polskiego, jak i matematyki, dotyczy to kilkunastu osób.

- Mówię: kilkunastu, nie podaję konkretnej liczby, gdyż cały czas system się aktualizuje wraz z uzupełnianiem protokołów przez dyrektorów szkół - mówił w środę Zakrzewski.

Matura 2026. Unieważnione matury z języka angielskiego

Jak się okazuje, podobne wykroczenia miały miejsce także podczas egzaminu z języka angielskiego.

- Egzaminy z języka angielskiego unieważniono kilku osobom w całym kraju. Powodem wniesienie urządzenia na salę egzaminacyjną - przekazał Interii dyrektor CKE.

Zakrzewski nie podał, z jakich miast ani z jakich szkół są ci uczniowie ze względu na ryzyko stygmatyzacji.

Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.

Matura 2026, poważne incydenty. CKE wyciąga konsekwencje

W ubiegłym roku egzaminy maturalne zostały unieważnione 244 maturzystom. 105 osobom unieważniono egzamin podczas jego trwania za niesamodzielne rozwiązywanie zadań, czyli za ściąganie. Za wniesienie na egzamin lub za korzystanie podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego (np. smartfon) egzamin unieważniono 72 osobom, za zakłócanie przebiegu egzaminu - jednej osobie.

Egzamin może zostać też unieważniony maturzyście już po jego zakończeniu. W ubiegłym roku 30 osobom unieważniono egzamin ze względu na naruszenie przepisów, a w przypadku 13 osób egzaminator podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego stwierdził niesamodzielność rozwiązywania zadań.

Osoba, której unieważniono egzamin z danego przedmiotu może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok. Nie przysługuje jej więc prawo do poprawki w sierpniu.

Od ubiegłego roku zakaz wniesienia na egzamin urządzenia telekomunikacyjnego nie dotyczy urządzenia wyposażonego w aplikację mobilną służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia (np. do mierzenia poziomu glukozy we krwi). Wniesienie takiego urządzenia musi być zgłoszone przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem.

Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci. Wszystkie arkusze, które sztab naszych ekspertów rozwiązuje dla tegorocznych maturzystów, znajdą się w raporcie specjalnym "Matura" w zakładce "Arkusze".

Matura 2026. Arkusze CKE i odpowiedzi ekspertów Interii

''Gość Wydarzeń''. Prof. Wiącek odmówił prezydentowi: Byłoby mi niezręcznie wobec mojego następcy Polsat News Polsat News