Pierwsze reakcje po maturze z języka angielskiego. Uczniowie są zgodni
Nic zaskakującego, prosty, nie przygotowywałam się - uczniowie dzielą się pierwszymi wrażeniami po egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Wiele osób ukończyło test przed wyznaczonym czasem.
W środę o godzinie 11 zakończyła się matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Uczniowie na rozwiązanie testu mieli 120 minut.
Maturzyści, z którymi rozmawialiśmy są ze sobą zgodni - egzamin nie zaskoczył.
Matura 2026, język angielski. Pierwsze reakcje uczniów
- Była prosta, nie było nic zaskakującego - mówi Przemek, pytany o to, dlaczego wyszedł z matury sporo przed czasem.
- Angielski zawsze był dla mnie prosty i teraz też - łatwo, szybko - mówi z kolei Krzysztof.
- Wszystkie zadania standardowe - ocenia Michał.
- Jak na podstawę to był typowy arkusz - dodaje Karolina.
Matura 2026, język angielski. "Nie przygotowywałam się"
Karolina była jedną z trzech osób, które wyszły ze szkoły jako pierwsze.
- Szybko mi poszło i nie było sensu siedzieć i w kółko sprawdzać - tłumaczy. - W moim przypadku dłuższe siedzenie i rozmyślanie powoduje, że zmieniam zdanie i wybieram złą odpowiedź. Pierwszy wybór najlepszy.
Jak opowiada, jedno z zadań polegało na napisaniu e-maila do koleżanki. Maturzyści mieli opisać miejsce, które odwiedzili po dłuższym czasie, wyjaśnić, dlaczego tam wrócili, co się zmieniło, jak dojechać do tego miejsca.
- Nie przygotowywałam się w ogóle - mówi szczerze Karolina. Dopytywana, jak zatem udało jej się napisać egzamin tak sprawnie wyjaśnia: - Siedzę w internecie, tak przyswajam wiedzę.
W piątek Karolinę czeka egzamin z biologii. - Zobaczymy, co będzie - mówi, dopytywana o to, na jakie studia zamierza aplikować.
Krzysztofowi nauka języka angielskiego również przychodzi łatwo. Oprócz zajęć w szkole, uczył się także poza nią.
Opowiada o tym, jak wyglądało zadanie dotyczące rozumienia ze słuchu: - Siedziałem z przodu, więc całkiem dobrze słyszałem. Ale zdarza się, że jest słaba jakość dźwięku z tyłu, szczególnie, gdy jest to na sali gimnastycznej.
