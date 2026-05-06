W środę o godzinie 11 zakończyła się matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Uczniowie na rozwiązanie testu mieli 120 minut.

Maturzyści, z którymi rozmawialiśmy są ze sobą zgodni - egzamin nie zaskoczył.

Matura 2026, język angielski. Pierwsze reakcje uczniów

- Była prosta, nie było nic zaskakującego - mówi Przemek, pytany o to, dlaczego wyszedł z matury sporo przed czasem.

- Angielski zawsze był dla mnie prosty i teraz też - łatwo, szybko - mówi z kolei Krzysztof.

- Wszystkie zadania standardowe - ocenia Michał.

- Jak na podstawę to był typowy arkusz - dodaje Karolina.

Matura 2026, język angielski. "Nie przygotowywałam się"

Karolina była jedną z trzech osób, które wyszły ze szkoły jako pierwsze.

- Szybko mi poszło i nie było sensu siedzieć i w kółko sprawdzać - tłumaczy. - W moim przypadku dłuższe siedzenie i rozmyślanie powoduje, że zmieniam zdanie i wybieram złą odpowiedź. Pierwszy wybór najlepszy.

Jak opowiada, jedno z zadań polegało na napisaniu e-maila do koleżanki. Maturzyści mieli opisać miejsce, które odwiedzili po dłuższym czasie, wyjaśnić, dlaczego tam wrócili, co się zmieniło, jak dojechać do tego miejsca.

- Nie przygotowywałam się w ogóle - mówi szczerze Karolina. Dopytywana, jak zatem udało jej się napisać egzamin tak sprawnie wyjaśnia: - Siedzę w internecie, tak przyswajam wiedzę.

W piątek Karolinę czeka egzamin z biologii. - Zobaczymy, co będzie - mówi, dopytywana o to, na jakie studia zamierza aplikować.

Krzysztofowi nauka języka angielskiego również przychodzi łatwo. Oprócz zajęć w szkole, uczył się także poza nią.

Opowiada o tym, jak wyglądało zadanie dotyczące rozumienia ze słuchu: - Siedziałem z przodu, więc całkiem dobrze słyszałem. Ale zdarza się, że jest słaba jakość dźwięku z tyłu, szczególnie, gdy jest to na sali gimnastycznej.

