Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do egzaminów maturalnych w tym roku przystąpiło około 344,8 tys. absolwentów liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia.

Matura 2026. Arkusz CKE i rozwiązania

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w poniedziałek o godz. 9 i trwała 240 minut.

O g. 14 CKE opublikowała arkusze, które wypełniali tegoroczni maturzyści. W tym miejscu publikujemy odpowiedzi zaproponowane przez naszego eksperta.

Matura 2026 z języka polskiego. Tematy wypracowań

- Arkusz nie był ani łatwy, ani trudny. Wszystko zależy od tego, jakie było przygotowanie, ile czasu na nie poświęcono. Myślę, że był do zrobienia - ocenia Katarzyna Dammico z platformy Maturalni.

W podobnym tonie mówi o tematach wypracowań: - Takie, jakie powinny być, czyli bardzo szerokie, można przy nich przywołać mnóstwo tekstów obowiązkowych, prawie wszystko pasuje.

Podkreśla, że siłą rzeczy przy temacie "Wpływ pracy na życie człowieka i na otaczającą go rzeczywistość" do głowy przychodzi od razu "Lalka" Bolesława Prusa.

Matura z języka polskiego. To pytanie mogło sprawić problem

Katarzyna Dammico ma wątpliwości odnośnie do zadania o języku polskim w użyciu, czyli pierwszej części egzaminu. Maturzyści mieli do przeczytania dwa teksty. Pierwsze zadanie polega na ocenie, czy podane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.

Jedno ze zdań brzmi: "W każdym z tekstów jest mowa o mnogości informacji wytwarzanych współcześnie".

- W jednym tekście jest wprost napisane, że współcześnie wytwarzamy za dużo tych informacji, a w drugim nie do końca. Jest napisane, że po prostu tych informacji jest dużo, ale one nie są nazwane współczesnymi - ocenia Dammico. - Mam tu wątpliwości.

Podobne wątpliwości widać także wśród maturzystów, którzy w sieci interpretują pytanie na różne sposoby. Zgodnie z rozwiązaniami naszego eksperta w tym podpunkcie należy zaznaczyć odpowiedź: prawda.

Sprawdziliśmy, jak z pytaniem poradzi sobie sztuczna inteligencja. ChatGPT ocenił jednak, że sporne zdanie jest fałszywe. Poniżej odpowiedź dużego modelu językowego.

"W każdym z tekstów jest mowa o mnogości informacji wytwarzanych współcześnie" . Nie do końca:

u Szewczyka - TAK (dużo danych, ogrom wiedzy, problemy z jej przyswajaniem)

u Krzemińskiej - jest wzmianka o dużej ilości treści, ale nie jako główny temat "mnogości informacji współczesnych" w takim sensie jak w drugim tekście

Zdanie mówi "w każdym tekście" - a to jest zbyt mocne → fałsz".

Matura z języka polskiego. "Uczniowie mają poczucie dobrze wykonanej pracy"

Wątpliwości odnośnie do wspomnianego zadania ma także Katarzyna Włodkowska. Jak mówi polonistka, uczniowie wspominali jej także o trudnościach przy pytaniu o środki stylistyczne użyte w wierszu Antoniego Lanego czy zadaniu dotyczącym "Innego Świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. - To typ zadania, które sprawdza nie tylko wiedzę z lektur, ale też zderzenie jakiegoś poglądu z problematyką fragmentu bądź całości utworu - wyjaśnia.

Tematy wypracowań wydają jej się przyjazne. - Pytania, które pojawiły się w teście historyczno-literackim, czyli pytanie o śmierć Rolanda i wyznawane przez niego wartości, pytania dotyczące bajki Krasickiego, też były przewidywalne. Takie przykładowe zadania pojawiały się w informatorze maturalnym i w materiałach dodatkowych, więc uczniowie są bardzo zadowoleni i mają poczucie dobrze wykonanej pracy - dodaje.

