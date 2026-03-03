Spis treści: Matura 2026, język angielski. Jak się przygotować? Matura z języka angielskiego. Na co zwrócić uwagę? Matura 2026 z języka angielskiego. Czy ChatGPT pomaga?

Matury 2026 rozpoczną się 4 maja. Dwa dni później, 6 maja, uczniowie przystąpią do egzaminów z języka obcego na poziomie podstawowym. Największa grupa wybrała język angielski.

Matura 2026, język angielski. Jak się przygotować?

Pisemna matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym obejmuje znajomość języka na poziomie B1, zaś rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstów pisanych będzie wymagało poziomu B1+.

- Najważniejsze w przygotowaniach do nauki do matury to po prostu nie odkładać na ostatnią chwilę - uważa Lidia Oleszczuk, nauczycielka języka angielskiego. - Nawet pięć czy 10 minut, ale regularnie, codziennie da więcej niż bardzo długie wkuwanie na ostatnią chwilę - dodaje w rozmowie z Interią.

Zamiast czytać podręczniki od deski do deski w ostatnich miesiącach przed egzaminem, lepiej skoncentrować się na tym, co daje realne punkty - radzi z kolei Marta, autorka profilu Angielski Gryzie.

- Praca z arkuszami (i kluczem) - to najważniejszy punkt. Często uczeń wie dużo, ale nie trafia w klucz. Analizuj odpowiedzi krok po kroku. Poza tym, pracuj z zegarem, aby zobaczyć, czy starczy ci czasu na realizację wszystkich zadań - podkreśla.

Nauczycielka zwraca także uwagę na pewniaki maturalne. - Na angielskim często pojawiają się czasowniki modalne, konstrukcje "too" i "enough", Present Perfect Simple w kontraście z Past Simple, stopniowanie przymiotników. Opanuj je do perfekcji - radzi.

Ekspertka podkreśla także, by nie rezygnować z pracy pisemnej: - To aż 12 punktów - nawet, jeśli popełnisz błędy, to możesz zdobyć maksymalną liczbę punktów za treść swojej wypowiedzi. I pamiętaj - napisz więcej niż 80 słów. Poniżej tego limitu liczy się tylko treść, a poprawność, zakres i spójność to 0 punktów - dodaje.

Matura z języka angielskiego. Na co zwrócić uwagę?

Egzamin pisemny z języka angielskiego potrwa 120 minut. W jego skład wchodzić będą zadania sprawdzające: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemna.

Zadań otwartych jest na egzaminie więcej niż jeszcze kilka lat temu.

Jeśli chodzi o znajomość gramatyki, Lidia Oleszczuk przypomina o podstawowych strukturach. - Czasy Present Simple, Continuous i Perfect, Past Simple i Continuous oraz Future Simple/ be going to - wymienia.

- Warto starać się codziennie, nawet w myślach, opisywać sobie to, co widzimy czy to, co robimy po angielsku i uzupełniać ewentualne słówka, których brakuje nam do wyrażenia się czy przedstawienia danej sytuacji - podkreśla.

Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Matura 2026 z języka angielskiego. Czy ChatGPT pomaga?

Lidia Oleszczuk nie spodziewa się drastycznych niespodzianek na tegorocznej maturze. - Standardy egzaminacyjne i podstawa programowa są nauczycielom znane, więc uczniowie są systematycznie przygotowywani według wytycznych ministerstwa i komisji egzaminacyjnej - podkreśla.

Ekspertka radzi, czy podczas przygotowań warto posłużyć modelem językowym opartym na sztucznej inteligencji, takim jak ChatGPT.

- To po prostu narzędzie. Jeśli dobrze konstruujemy prompt (zapytanie, które wpisujemy na czacie - red.) to pewnie może być fajną pomocą w nauce. Jeśli liczymy, że zastąpi nauczyciela, podręcznik czy w ogóle własną pracę - wydaje mi się, że jeszcze długo nie - uważa Oleszczuk.

Według niej ChatGPT może być przydatny w planowaniu pracy, wyszukiwaniu gotowych arkuszy lub może stanowić podpowiedź co do zakresu słownictwa z danej dziedziny.

- Bez względu na metodę i tryb działania najważniejsze, żeby zacząć i trzymać się własnego harmonogramu - podsumowuje nauczycielka.

