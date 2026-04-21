Spis treści: Kto może odwołać się od wyniku matury 2026? Matura 2026. Kiedy można złożyć odwołanie od wynku? Jaka jest procedura odwołania od wyniku matury 2026? Matura 2026. Co daje odwołanie od wyniku egzaminu?

Z procedury odwołania od wyniku matury może skorzystać maturzysta, który nie zgadza się z wynikiem egzaminu pisemnego. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy wynik jest niższy od oczekiwanego, jak i przypadków poważniejszych - na przykład gdy zabrakło kilku punktów do zdania matury albo do osiągnięcia progu potrzebnego w rekrutacji na studia.

Kto może odwołać się od wyniku matury 2026?

Najczęściej powodem działania jest podejrzenie, że:

egzaminator nie przyznał punktu za odpowiedź, która mieści się w zasadach oceniania,

punkty zostały błędnie zsumowane,

część rozwiązania została pominięta,

odpowiedź została oceniona zbyt restrykcyjnie,

po wglądzie do pracy widać rozbieżność między odpowiedzią zdającego a sposobem jej ocenienia.

Niestety samo niezadowolenie z wyniku nie wystarczy. Skuteczne odwołanie musi opierać się na argumentach: numerze zadania, treści odpowiedzi, zasadach oceniania i uzasadnieniu, dlaczego praca powinna otrzymać więcej punktów.

Matura 2026. Kiedy można złożyć odwołanie od wynku?

Wszystko zaczyna się po ogłoszeniu wyników. Najpierw nie składa się właściwego odwołania, lecz wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

CKE w wykazie dokumentów dla matury 2026 udostępnia osobne formularze: wniosek o wgląd do pracy, wniosek o weryfikację sumy punktów oraz odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Formalnie wgląd do pracy nie musi być złożony natychmiast po wynikach, ale jeśli wynik matury ma znaczenie dla rekrutacji na studia, zwlekanie może mocno utrudnić sprawę. Uczelnie pracują według własnych harmonogramów, a każdy etap procedury zajmuje czas.

Najważniejsze terminy są następujące:

po ogłoszeniu wyników - można złożyć wniosek o wgląd do pracy,

po wglądzie - jeśli są podstawy, składa się wniosek o weryfikację sumy punktów,

2 dni robocze od dnia wglądu - tyle jest na złożenie wniosku o weryfikację punktów,

14 dni - tyle może potrwać odpowiedź OKE na wniosek o weryfikację,

7 dni od otrzymania wyniku weryfikacji - tyle jest na odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego,

21 dni od przekazania odwołania do CKE - tyle ma Kolegium na rozstrzygnięcie, przy czym termin może zostać jednorazowo wydłużony o 7 dni.

Jaka jest procedura odwołania od wyniku matury 2026?

Procedura ma kilka etapów i warto trzymać się ich kolejności. Pominięcie pierwszego kroku może sprawić, że dalsze pismo nie zostanie rozpatrzone.

Krok 1. Wniosek o wgląd do pracy

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej. OKE Wrocław wskazuje, że wnioski o wgląd są przyjmowane od momentu ogłoszenia wyników, a sam wniosek należy złożyć za pośrednictwem systemu ZIU-SIOEO. Po wypełnieniu formularza elektronicznego informacja trafia do OKE, a wiadomość o terminie wglądu zostaje przesłana na adres e-mail podany we wniosku.

Na wgląd trzeba zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem. W czasie przeglądania pracy warto zachować spokój i działać metodycznie: sprawdzić każde zadanie, policzyć punkty, porównać ocenę z zasadami oceniania i zanotować wszystkie wątpliwości.

Krok 2. Analiza pracy i szukanie konkretnych błędów

To najważniejszy moment. Nie chodzi o ogólne wrażenie, że "powinno być więcej punktów". Trzeba znaleźć konkretne miejsca, które można uzasadnić, np. zadania otwarte, w których odpowiedź mogła zostać oceniona zbyt surowo, fragmenty rozwiązania, które spełniają kryteria, ale nie dostały punktu, błędy w sumowaniu punktów, sytuacje, w których egzaminator mógł pominąć część odpowiedzi, zgodność oceny z oficjalnymi zasadami oceniania.

Dobrze jest zapisać numery zadań, liczbę punktów przyznanych przez egzaminatora i liczbę punktów, o którą zdający chce wnioskować. Im bardziej precyzyjne argumenty, tym większa szansa, że wniosek zostanie potraktowany poważnie.

Krok 3. Wniosek o weryfikację sumy punktów

Jeśli po wglądzie są podstawy do działania, zdający składa wniosek o weryfikację sumy punktów. Uwaga: wnioski o weryfikację złożone przed obejrzeniem pracy nie są rozpatrywane.

Wniosek powinien być konkretny. Trzeba wskazać zadania, których dotyczy zastrzeżenie, i wyjaśnić, dlaczego odpowiedź zasługuje na inną punktację. To nie jest miejsce na emocjonalne argumenty. Najlepiej pisać rzeczowo: co znajduje się w odpowiedzi, jakie kryterium zostało spełnione i dlaczego punkt powinien zostać przyznany.

Standardowo odpowiedź na wniosek o weryfikację jest udzielana w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Krok 4. Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Jeśli po weryfikacji OKE maturzysta nadal nie zgadza się z wynikiem, może złożyć odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Składa się je za pośrednictwem dyrektora OKE, a termin wynosi 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów.

Ten etap dotyczy wyłącznie zadań otwartych, a odwołanie do Kolegium może obejmować tylko rozwiązania, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź lub rozwiązanie; zadania zamknięte nie podlegają ocenie Kolegium.

Uzasadnienie musi być merytoryczne. Zdający powinien wykazać, że jego rozwiązanie jest poprawne oraz spełnia warunki określone w poleceniu i instrukcji dla zdającego. Wniosek bez takiego uzasadnienia może zostać zwrócony do uzupełnienia.

Matura 2026. Co daje odwołanie od wyniku egzaminu?

Odwołanie może doprowadzić do zmiany liczby punktów, a w konsekwencji także do zmiany wyniku procentowego. Czasem różnica wynosi jeden lub dwa punkty, ale przy maturze może to mieć ogromne znaczenie.

Dodatkowe punkty mogą pomóc zdać egzamin, jeśli maturzysta był blisko progu, poprawić wynik procentowy z przedmiotu, wreszcie zwiększyć szanse w rekrutacji na studia.

Nie ma jednak gwarancji, że wynik zostanie podwyższony. Po weryfikacji punktacja może pozostać bez zmian. Teoretycznie możliwe jest również obniżenie wyniku, jeśli podczas ponownego sprawdzenia zostanie wykryty błąd na niekorzyść wcześniejszej punktacji, choć maturzyści najczęściej składają wniosek wtedy, gdy widzą realną szansę na dodatkowe punkty.

