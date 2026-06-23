Spis treści: Matura 2026. Ranking kierunków Co po maturze? Mapa polskiego szkolnictwa wyższego Kiedy wyniki matury 2026?

Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zwyciężyły ex aequo w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2026. Od lat te dwie uczelnie toczą zażartą walkę o pierwsze miejsce.

W zeszłorocznym plebiscycie, jak i w latach poprzednich, triumfowała warszawska uczelnia, uniwersytet z Krakowa był natomiast na drugim miejscu.

Kolejne miejsca w rankingu zajęły: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Gdańska.

Perspektywy przygotowały również zestawienie najlepszych uczelni niepublicznych, w którym zwyciężyła Akademia Leona Koźmińskiego, a Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie została numerem jeden w grupie uczelni zawodowych.

Matura 2026. Ranking kierunków

Szczególnie istotny dla maturzystów jest jednak ranking kierunków. W plebiscycie oceniono 76 kierunków i wskazano, która uczelnia przoduje w badanej dziedzinie.

Najpopularniejszy kierunek studiów, czyli psychologię, proponuje wiele uczelni, ale która z nich oceniana jest najlepiej? Tu przoduje znów ex aequo UW i UJ, na kolejnych miejscach znalazły się jednak: SWPS, Uniwersytet Wrocławski, czy też Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Drugi najpopularniejszy kierunek w kraju - lekarski - proponuje na najwyższym poziomie UJ. Na kolejnym miejscu jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, a dalej: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Najlepsze zarządzenie, według rankingu, proponuje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z kolei na prawo warto wybrać UJ, Uniwerytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, czy też Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Co po maturze? Mapa polskiego szkolnictwa wyższego

Ranking Perspektyw to mapa polskiego szkolnictwa wyższego, dzięki której maturzyści z całego kraju mogą sprawdzić poziom nauczania w uczelniach akademickich i zawodowych, prowadzonych w ramach publicznej lub prywatnej edukacji.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy korzysta z takich danych jak: Ogólnopolski System ELA, który pokazuje Ekonomiczne Losy Absolwentów - ile zarabiają i jak szybko znajdują pracę po studiach. "Kapituła analizuje nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, rzeczywistą liczbę publikacji naukowych, jakość czasopism, w których publikują profesorowie oraz wskaźnik cytowań, ale też innowacyjność, warunki kształcenia czy umiędzynarodowienie" - zapewniają organizatorzy.

Kiedy wyniki matury 2026?

Aby dostać się na wymarzone studia, maturzyści muszą złożyć komplet dokumentów zawierających m.in. świadectwo ukończenia szkoły, czy też wykaz wyników matury.

8 lipca o godzinie 8:30, po zalogowaniu się do systemu ZIU, absolwenci szkół średnich zobaczą swoje wyniki. Logowanie odbywa się przy użyciu loginu i hasła otrzymanego w szkole, profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej.

Wynik będzie można sprawdzić także stacjonarnie. Wystarczy wówczas udać się tego dnia do swojej szkoły.





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