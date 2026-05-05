Nagły wzrost wyszukiwań tuż przed maturą z matematyki. Konkretne hasła
Wzrost sięgający kilkuset procent odnotowały niektóre frazy dotyczące matury z matematyki w ostatnich godzinach przed egzaminem. Dużą popularnością cieszyło się hasło "przecieki". Nie brakowało też innych, związanych już stricte z konkretnymi zagadnieniami. Poniżej szczegóły. Natomiast o godz. 14 w Interii arkusz CKE i odpowiedzi ekspertów.
Matura z matematyki to jeden z egzaminów, który wzbudza największe emocje. Uczniowie do ostatnich chwil przed testem powtarzają materiał, analizują arkusze z poprzednich lat czy szukają w sieci kluczowych informacji.
Jakie hasła cieszyły się rosnącą popularnością na kilkanaście godzin przed tegoroczną maturą z królowej nauk?
Abiturienci w wyszukiwarki wpisywali m.in. frazy: "co trzeba zabrać na maturę", "co trzeba zabrać na maturę z matematyki". Interesowało ich także, ile trwa egzamin z tego przedmiotu.
Matematyka na maturze 2026 - czego przed testem szukano w sieci?
Uczniowie upewniali się też, jakie przybory można zabrać ze sobą do sali egzaminacyjnej.
Prócz tego abiturienci zainteresowani byli poszczególnymi zagadnieniami z podstawy programowej. Z danych wynika, że intensywnie wyszukiwana była fraza "trójkąt 30 60 90", która dotyczy działu geometrii płaskiej (planimetrii).
"Wzory, których nie ma w tablicach, matematyka" - to kolejna fraza, której stopień wyszukiwania wzrósł nagle na kilkanaście godzin przed egzaminem z matematyki.
Bardzo dużą popularnością - odnotowującą wzrost zainteresowania sięgający kilkuset procent - cieszyło się także występujące w różnych konfiguracjach hasło "przecieki".
Matura 2026 z matematyki - arkusz CKE i rozwiązania w Interii
Matura z matematyki rozpoczęła się o godz. 9 i potrwa 180 minut.
Kiedy wyniki CKE z matury 2026?
Oficjalne wyniki egzaminów maturalnych uczniowie poznają 8 lipca. Wtedy to CKE opublikuje rezultaty z terminów podstawowego i dodatkowego.
Aby zdać maturę 2026 z matematyki, trzeba zdobyć co najmniej 15 z 50 możliwych do uzyskania punktów (30 proc.).
W 2025 roku test z matematyki zdało 85 proc. abiturientów. Średni wynik z matury z tego przedmiotu wyniósł 61 proc.
