Matura z matematyki to jeden z egzaminów, który wzbudza największe emocje. Uczniowie do ostatnich chwil przed testem powtarzają materiał, analizują arkusze z poprzednich lat czy szukają w sieci kluczowych informacji.

Jakie hasła cieszyły się rosnącą popularnością na kilkanaście godzin przed tegoroczną maturą z królowej nauk?

Abiturienci w wyszukiwarki wpisywali m.in. frazy: "co trzeba zabrać na maturę", "co trzeba zabrać na maturę z matematyki". Interesowało ich także, ile trwa egzamin z tego przedmiotu.

Matematyka na maturze 2026 - czego przed testem szukano w sieci?

Uczniowie upewniali się też, jakie przybory można zabrać ze sobą do sali egzaminacyjnej.

Prócz tego abiturienci zainteresowani byli poszczególnymi zagadnieniami z podstawy programowej. Z danych wynika, że intensywnie wyszukiwana była fraza "trójkąt 30 60 90", która dotyczy działu geometrii płaskiej (planimetrii).

"Wzory, których nie ma w tablicach, matematyka" - to kolejna fraza, której stopień wyszukiwania wzrósł nagle na kilkanaście godzin przed egzaminem z matematyki.

Bardzo dużą popularnością - odnotowującą wzrost zainteresowania sięgający kilkuset procent - cieszyło się także występujące w różnych konfiguracjach hasło "przecieki".

Matura 2026 z matematyki - arkusz CKE i rozwiązania w Interii

Matura z matematyki rozpoczęła się o godz. 9 i potrwa 180 minut.

O godzinie 14 na stronach Interii pojawi się oficjalny arkusz CKE, a także odpowiedzi do wszystkich zadań, które przygotują nasi eksperci.

W poniedziałek maturalny maraton zainaugurował test z języka polskiego.

Kiedy wyniki CKE z matury 2026?

Oficjalne wyniki egzaminów maturalnych uczniowie poznają 8 lipca. Wtedy to CKE opublikuje rezultaty z terminów podstawowego i dodatkowego.

Aby zdać maturę 2026 z matematyki, trzeba zdobyć co najmniej 15 z 50 możliwych do uzyskania punktów (30 proc.).

W 2025 roku test z matematyki zdało 85 proc. abiturientów. Średni wynik z matury z tego przedmiotu wyniósł 61 proc.

Najnowsze informacje o egzaminach znajdują się w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.

Interia każdego dnia publikuje arkusze maturalne, z którymi mierzą się tegoroczni abiturienci.

