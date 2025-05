Matura 2025 z biologii dobiegła końca. Na stronie CKE pojawił się już arkusz, do którego odpowiedzi publikujemy tutaj.

"Ta matura to był zbiór (zagadnień - przyp. red.), których 'na pewno nie będzie'. Nie dostanę się na te studia . Nie poszło tragicznie, poszło niewystarczająco. Cała nadzieja w szerokiej tolerancji w odpowiedziach w wykonaniu CKE" - komentuje jedna z osób zdających dziś biologię.

Inna dodaje: "Ona nie była nawet aż tak trudna i było dużo łatwych punktów, tylko były one w zadaniach z tematów, których nikt nie powtarzał , bo szansa na pojawienie się ich była bliska zeru".

"Ta biologia to była totalna odwrotność wszystkich dotychczasowych arkuszy. Żadnego metabolizmu, krzyżówek, obliczeniówki…". "Gdzie krzyżówka genetyczna ja się pytam" - piszą na portalu X.

O komentarz poprosiliśmy naszą ekspertkę. Czy "pewniaków" faktycznie nie było? - Nie powiedziałabym, że ich zabrakło. Metabolizm to wszelkie procesy, w których udział biorą też enzymy, a jest ich sporo - wskazuje.

Matura 2025, biologia. "Wracam do domu z płaczem"

W ubiegłym roku to po maturze z chemii uczniowie wychodzili z płaczem. Sytuacja powtarza się teraz na biologii.

"Uczyłam się biologii naprawdę dużo, zrobiłam dużo zadań, dużo arkuszy, byłam pewna swoich umiejętności. I wszystko po to, żeby wracać do domu z płaczem po napisaniu matury. Napisałam wszystko, ale nie wiem czego się spodziewać" - pisze w sieci maturzystka.

O egzaminy na poziomie rozszerzonym pytaliśmy CKE. - Należy pamiętać, że to już są swego rodzaju rekrutacje na uczelnie. Ten poziom musi być znacząco wyższy. Po maturze z chemii uczniowie często próbują dostać się na kierunek lekarski, gdzie jest duże oblężenie, a więc i rektorzy muszą mieć jakieś narzędzia do zrekrutowania najlepszych kandydatów. Progu zdawalności jeszcze przez trzy najbliższe matury na rozszerzeniach nie będzie. To uczelnie ustalają samodzielnie te pułapy - komentował Robert Zakrzewski, dyrektor CKE.