Matury próbne 2026 to dla uczniów ostatnich klas liceów i techników znakomity sprawdzian przed przystąpieniem do egzaminu dojrzałości. Mają wtedy okazję nie tylko zweryfikować stan swojej wiedzy, ale również oswoić się z warunkami panującymi na sali egzaminacyjnej.

W tym roku matury próbne odbędą się w dwóch turach.

Matury próbne 2026. Kiedy? Dwa terminy

Pierwsza tura matur próbnych potrwa od 12 do 16 stycznia 2026 roku i obejmie przedmioty na poziomie rozszerzonym. Egzaminy będą się odbywały w każdym z tych dni o godzinie 9:00 i 14:00.

12 stycznia uczniowie będą pisali historię sztuki i historię muzyki, 13 stycznia fizykę i filozofię, 14 stycznia biologię i historię, 15 stycznia chemię i geografię, a na koniec wiedzę o społeczeństwie. Nie są to przedmioty obowiązkowe, na ich zdawanie decydują się uczniowie, którzy wybierają związany z nimi kierunek studiów.

Drugą turę CKE zaplanowała na 4-6 marca, wtedy uczniowie będą podchodzić do obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym. W pierwszym dniu odbędzie się egzamin z języka polskiego, w drugim z matematyki i w ostatnim z języka obcego. Tu egzaminy odbędą się tylko o godzinie 9:00.

Dwutorowy harmonogram pozwala rozłożyć przygotowania w czasie i daje uczniom szansę na realną ocenę postępów. Styczeń to moment na sprawdzenie trudniejszych zagadnień, a marzec na powtórkę podstaw, które są kluczowe do zdania matury.

Matura próbna 2026. Co trzeba przygotować?

Próbne egzaminy odbywają się w warunkach zbliżonych do majowej matury. Uczniowie będą rozwiązywać arkusze przygotowane przez CKE, co pozwoli oswoić się z układem zadań i nowymi kartami odpowiedzi.

Na maturach próbnych panują zasady podobne do tych na głównych egzaminach, trzeba więc zabrać ze sobą dowód osobisty i długopis lub pióro. Dopuszczalna jest również półlitrowa butelka wody oraz chusteczki higieniczne wyjęte z opakowania.

Ponadto na egzamin z matematyki można zabrać linijkę, cyrkiel, prosty kalkulator, na chemii i biologii również te przedmioty mogą się przydać.

Podczas matur próbnych z języka polskiego słowniki zapewnia szkoła. Nie ma obowiązku ubierania się na nie w strój galowy, ale warto to zrobić, by przyzwyczaić się do atmosfery egzaminu głównego.

Matura 2026. Czy każda szkoła musi przeprowadzić próbne matury?

Udział w próbnych maturach jest dobrowolny, a więc nieobowiązkowy. To dyrektor szkoły decyduje, czy zorganizuje oba terminy, czy tylko jeden, a nawet czy wykorzysta arkusze CKE, czy własne materiały. Wybór dotyczy również uczniów - nie mają oni obowiązku przystąpienia do organizowanej przez placówkę matury próbnej.

Mimo tej dobrowolności, większość placówek decyduje się na przeprowadzenie próbnych egzaminów, a uczniowie skwapliwie z tej możliwości korzystają. Stanowią one realną pomoc dla przyszłych maturzystów w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości. Oceny z egzaminów próbnych nie mogą być wpisane do dziennika szkolnego.

Matury 2026 w terminie głównym zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem CKE od 4 do 21 maja 2026 roku (część pisemna) i od 7 do 30 maja (część ustna).

Źródło: cke.gov.pl

