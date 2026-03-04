Spis treści: Matury próbne 2026. Kiedy? Harmonogram Matura próba 2026. Jak przygotować się do egzaminu? Matura próbna 2026. Ile czasu zostanie na powtórki?

Matury próbne to okazja dla maturzystów do sprawdzenia swojej wiedzy. Co ważne, udział (zarówno szkół, jak i uczniów) jest dobrowolny. Jednak zdecydowana większość placówek je organizuje.

Egzaminy odbywają się w formie zbliżonej do tych w maju, tzn. rozpoczynają się o tych samych godzinach, obowiązują te same karty odpowiedzi oraz procedury. To pozwala na dobre zapoznanie się z tym, jak wygląda matura. Dzięki temu uczniowie mogą zweryfikować nie tylko swoją wiedzę, ale również sprawdzić organizację pracy.

Matury próbne 2026. Kiedy? Harmonogram

Maturzystów czekają trzy egzaminy w dniach od 4 do 6 marca. Harmonogram wygląda następująco:

4 marca (środa) - język polski podstawowy, który trwa 240 minut.

5 marca (czwartek) - matematyka podstawowa, która potrwa 180 minut.

6 marca (piątek) - język obcy, który potrwa 120 minut.

Wszystkie egzaminy zaczynają się równo o 9:00. Jest to druga i ostatnia tura egzaminów. Pierwsze matury próbne w 2026 roku miały miejsce w styczniu, wówczas ćwiczono przedmioty rozszerzone.

Matura próba 2026. Jak przygotować się do egzaminu?

Przede wszystkim nie należy się stresować - matury próbne są dla uczniów. Nie wpływają one na ocenę, a ich wynik nie trafia na świadectwo. Te egzaminy mają pokazać maturzystom, co już potrafią, a z czego jeszcze przyda im się powtórka.

Matury próbne są zaprojektowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) we współpracy z komisjami okręgowymi. Umożliwia to trening na arkuszu podobnym do tego, który będzie na maturze - obowiązuje tam taki sam format, typ zadań, punktacja i sposób formułowania pytań. To dobra symulacja, ale bez oficjalnych wyników, jak ma to miejsce w maju. Jednakże to jak pójdzie egzamin pozwala na lepsze wypracowanie planu nauki na ostatnie tygodnie.

Do matury próbnej warto się przygotować tak jak do właściwej. Poza powtórką materiału, na dzień przed należy się spakować. Maturzyści powinni zabrać na każdy egzamin:

dokument tożsamości,

czarne długopisy.

Ponadto na matematyce można mieć ze sobą kalkulator prosty, cyrkiel oraz linijkę. Dozwolone podczas egzaminu wzory matematyczne zapewnia szkoła.

Podczas egzaminu na początku powinno się przejrzeć cały arkusz. Warto rozplanować sposób działania i zapisywać tok rozumowania. Poza tym dobrze jest zostawić ok. 10 minut na przejrzenie odpowiedzi.

Matura próbna 2026. Ile czasu zostanie na powtórki?

Większość wyników można poznać niemalże od razu. Po zakończeniu poszczególnych egzaminów komisja publikuje arkusze oraz zasady oceniania. Matury próbne mają charakter diagnostyczny, więc są oceniane wewnętrznie przez nauczycieli w szkole. Zazwyczaj wyniki są udostępniane uczniom po ok. dwóch tygodniach od napisania egzaminu. Niemniej jednak zależy to od konkretnej placówki.

Maturzyści będą mieli jeszcze dwa pełne miesiące na powtórki po poznaniu większości wyników oraz ok. półtora miesiąca po ocenieniu matury próbnej przez nauczyciela.

Biejat w "Gościu Wydarzeń" o relacjach z USA: Sojusz nie oznacza robienie z siebie podnóżka Polsat News