Matury próbne 2026. Co było na egzaminach rozszerzonych? Są arkusze CKE
Pierwsza tura matur próbnych 2026 już za nami. W dniach 12-16 stycznia uczniowie w całej Polsce zasiedli do egzaminów z przedmiotów rozszerzonych, które otwierają tegoroczny cykl przygotowań do majowych zmagań. Egzaminy odbywały się codziennie o godzinie 9:00 i 14:00. Przed uczniami jeszcze matury próbne z obowiązkowych przedmiotów.
Spis treści:
- Matura próbna 2026. Arkusze CKE z przedmiotów rozszerzonych
- Matura próbna 2026. CKE zaplanowała dwie tury egzaminów
Odbyła się już pierwsza z dwóch serii diagnoz zaplanowanych na 2026 rok. Znane są już pełne arkusze matur próbnych z rozszerzeń i zasady oceniania. Dzięki temu maturzyści mogą przeanalizować własne wyniki i zobaczyć, na jakim etapie przygotowań są w połowie roku szkolnego.
Matura próbna 2026. Arkusze CKE z przedmiotów rozszerzonych
Matury próbne to ogólnopolska diagnoza przygotowania do egzaminu maturalnego. Arkusze zaprojektowała Centralna Komisja Egzaminacyjna przy współpracy komisji okręgowych.
Udział szkół i uczniów jest dobrowolny, a wyniki mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie wpływają na oceny semestralne ani końcowe, lecz służą nauczycielom i maturzystom do oceny postępów oraz zaplanowania dalszej nauki.
Egzaminy przeprowadza się w warunkach zbliżonych do majowej matury (te same godziny, procedury i karty odpowiedzi). Po zakończeniu poszczególnych dni komisja publikuje arkusze i zasady oceniania. Ma to umożliwić samodzielną analizę błędów. Dzięki temu próbna sesja pozwala sprawdzić nie tylko wiedzę, ale też organizację pracy w czasie, strategię rozwiązywania zadań i gotowość do właściwego egzaminu.
Styczniowa sesja rozpoczęła się od przedmiotów artystycznych. 12 stycznia uczniowie pisali historię sztuki i historię muzyki. Egzaminy przebiegły zgodnie z procedurami, a ich poziom był zbliżony do standardów majowych arkuszy.
13 stycznia przyszła kolej na fizykę i filozofię. To dzień, który przyciągnął zarówno kandydatów na kierunki inżynierskie, jak i humanistyczne.
W połowie tygodnia, 14 stycznia, maturzyści zmierzyli się z biologią oraz historią. To jedne z najbardziej obleganych rozszerzeń, szczególnie przez przyszłych studentów medycyny i prawa. Arkusze poznaliśmy jeszcze tego samego dnia.
Następnego dnia, 15 stycznia, CKE przeprowadziła egzaminy z chemii i geografii. To przedmioty kluczowe dla kandydatów na politechniki, kierunki rolnicze czy geologiczne. Serwisy edukacyjne potwierdzają, że arkusze trafiły na stronę komisji zaraz po zakończeniu sesji popołudniowej.
Styczniowy cykl zamknął 16 stycznia egzamin z wiedzy o społeczeństwie. Był to jedyny przedmiot zaplanowany na ten dzień, przeprowadzony o godzinie 9:00.
Po kliknięciu w nazwy przedmiotów rozwijają się pełne arkusze przygotowane przez CKE.
Matura próbna 2026. CKE zaplanowała dwie tury egzaminów
To dopiero połowa tegorocznych próbnych egzaminów. Od 4 do 6 marca 2026 roku CKE przeprowadzi drugą turę matur próbnych. Tym razem będą to przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym.
W harmonogramie znalazły się kolejno: język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Egzaminy rozpoczną się o godzinie 9:00 każdego dnia.
To właśnie te trzy egzaminy decydują o zdaniu matury, dlatego marcowa tura będzie kluczowym momentem dla tegorocznych maturzystów.
Więcej informacji w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.