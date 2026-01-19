Spis treści: Matura próbna 2026. Arkusze CKE z przedmiotów rozszerzonych Matura próbna 2026. CKE zaplanowała dwie tury egzaminów

Odbyła się już pierwsza z dwóch serii diagnoz zaplanowanych na 2026 rok. Znane są już pełne arkusze matur próbnych z rozszerzeń i zasady oceniania. Dzięki temu maturzyści mogą przeanalizować własne wyniki i zobaczyć, na jakim etapie przygotowań są w połowie roku szkolnego.

Matura próbna 2026. Arkusze CKE z przedmiotów rozszerzonych

Matury próbne to ogólnopolska diagnoza przygotowania do egzaminu maturalnego. Arkusze zaprojektowała Centralna Komisja Egzaminacyjna przy współpracy komisji okręgowych.

Udział szkół i uczniów jest dobrowolny, a wyniki mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie wpływają na oceny semestralne ani końcowe, lecz służą nauczycielom i maturzystom do oceny postępów oraz zaplanowania dalszej nauki.

Egzaminy przeprowadza się w warunkach zbliżonych do majowej matury (te same godziny, procedury i karty odpowiedzi). Po zakończeniu poszczególnych dni komisja publikuje arkusze i zasady oceniania. Ma to umożliwić samodzielną analizę błędów. Dzięki temu próbna sesja pozwala sprawdzić nie tylko wiedzę, ale też organizację pracy w czasie, strategię rozwiązywania zadań i gotowość do właściwego egzaminu.

Styczniowa sesja rozpoczęła się od przedmiotów artystycznych. 12 stycznia uczniowie pisali historię sztuki i historię muzyki. Egzaminy przebiegły zgodnie z procedurami, a ich poziom był zbliżony do standardów majowych arkuszy.

13 stycznia przyszła kolej na fizykę i filozofię. To dzień, który przyciągnął zarówno kandydatów na kierunki inżynierskie, jak i humanistyczne.

W połowie tygodnia, 14 stycznia, maturzyści zmierzyli się z biologią oraz historią. To jedne z najbardziej obleganych rozszerzeń, szczególnie przez przyszłych studentów medycyny i prawa. Arkusze poznaliśmy jeszcze tego samego dnia.

Następnego dnia, 15 stycznia, CKE przeprowadziła egzaminy z chemii i geografii. To przedmioty kluczowe dla kandydatów na politechniki, kierunki rolnicze czy geologiczne. Serwisy edukacyjne potwierdzają, że arkusze trafiły na stronę komisji zaraz po zakończeniu sesji popołudniowej.

Styczniowy cykl zamknął 16 stycznia egzamin z wiedzy o społeczeństwie. Był to jedyny przedmiot zaplanowany na ten dzień, przeprowadzony o godzinie 9:00.

Po kliknięciu w nazwy przedmiotów rozwijają się pełne arkusze przygotowane przez CKE.

Matura próbna 2026. CKE zaplanowała dwie tury egzaminów

To dopiero połowa tegorocznych próbnych egzaminów. Od 4 do 6 marca 2026 roku CKE przeprowadzi drugą turę matur próbnych. Tym razem będą to przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym.

W harmonogramie znalazły się kolejno: język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Egzaminy rozpoczną się o godzinie 9:00 każdego dnia.

To właśnie te trzy egzaminy decydują o zdaniu matury, dlatego marcowa tura będzie kluczowym momentem dla tegorocznych maturzystów.

Więcej informacji w naszym raporcie specjalnym - Matura 2026.

Błaszczak w ''Graffiti'' o azylu dla Zbigniewa Ziobry: Kiedy Roman Giertych kilka lat temu zemdlał i wyjechał do Włoch, to był bohaterem Polsat News Polsat News