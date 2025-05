"Spójrzcie na mnie i innych polityków. Skoro nam, przynajmniej większości, jakimś cudem się udało, to wy nie powinniście mieć z tym żadnego problemu" - czytamy w opublikowanym w niedzielne popołudnie w mediach społecznościowych poście premiera.

Prezydent z kolei zamieścił wpis już w poniedziałkowy poranek. Zawarte w nim życzenia skierował do uczniów zarówno w imieniu swoim, jak i Pierwszej Damy. Wskazał, że oboje głęboko wierzą, że uczniowie, którzy rozpoczynają dziś egzaminy, osiągną sukces.

"Razem z Agatą doskonale wiemy, ile pracy włożyliście w przygotowania i wiedzcie, że myślami jesteśmy z wami. Wasi rodzice i nauczyciele również przeżywają te chwile i wspierają was całym sercem" - napisał Duda.

"To nie jest koniec świata". Politycy składają życzenia maturzystom

"Niech Moc, Gustaw vel Konrad, a nawet Izabela Łęcka będą z wami. Maturzyści, trzymajcie się! Będzie dobrze" - zapewnił marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

O tym, że uczniowie "świetnie sobie poradzą" przekonana jest również marszałkini Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. "Życzę mało stresu, a dużo pewności siebie. Powodzenia!" - czytamy w jej wpisie.

O tegorocznych maturzystach pamiętał również były premier, Mateusz Morawiecki. "Powodzenia, maturzyści! To wy piszecie przyszłość" - napisał polityk.

Rafał Trzaskowski stwierdził, że rozumie stres przystępujących do egzaminów, jednak jest przekonany, że "dadzą radę". "Pamiętajcie, że za kilka tygodni cały ten stres będziecie mieli już za sobą. A przed sobą - całe życie. Tak, to jest ważny egzamin. Nie, to nie jest koniec świata" - orzekł.

Matura 2025. "Jeśli Kotula ma maturę, to wy też ją będziecie mieli" - politycy trzymają kciuki za egzaminowanych

Magdalena Biejat opublikowała swoje zdjęcie - prawdopodobnie z okresu licealnego - i życzyła przyszłym absolwentom "połamania długopisów". "Do dziś pamiętam moją maturę - śniła mi się jeszcze długo po tym, kiedy ją zdałam. Miesiące uczenia się, pół pokoju obklejonego kartkami z datami i definicjami. Marzenie o tym, żeby już było po" - wspominała kandydatka na prezydenta.

W nietypowy sposób życzenia egzaminowanym złożył Robert Biedroń. Na profilu europosła pojawiła się grafika przedstawiająca Przemysława Czarnka z podpisem "Take it easy (Spokojnie - ang.)".

"Przebrnęliście przez szkołę Czarnka, z maturą też sobie poradzicie! Trzymam za was kciuki" - orzekł polityk.

Do maturzystów zwrócił się też poseł PiS, Michał Wójcik. "Trzymajcie się! Wsparcie też dla waszych rodziców i opiekunów" - napisał.

Wpis skierowany do przystępującej do egzaminów młodzieży pojawił się też w mediach społecznościowych Konrada Berkowicza z Konfederacji. "Drodzy maturzyści! Jeśli Kotula ma maturę, to wy też ją będziecie mieli. Powodzenia!" - wskazał poseł.

Matura 2025. Uczniowie rozpoczęli od języka polskiego

W poniedziałek o godz. 9:00 rozpoczęła się matura 2025, która potrwa od 5 do 24 maja. Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano na 5-22 maja, a ustnych od 9 do 24 maja. Pierwszy z egzaminów, z którym mierzą się maturzyści to język polski na poziomie podstawowym.

Do tegorocznych matur przystąpi ok. 275 tys. tegorocznych absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i szkoły branżowej II stopnia. Wraz z nimi do egzaminów przystąpią też absolwenci z wcześniejszych roczników.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego.

