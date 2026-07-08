Matury 2026. CKE podała wyniki egzaminów

Od godz. 8:30 tegoroczni maturzyści mogą sprawdzać wyniki za pośrednictwem Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika. Dziś uczniowie mogą też odebrać świadectwo dojrzałości ze szkoły, do której uczęszczali.

Z informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że do egzaminu dojrzałości w 2026 r. przystąpiło 321 314 zdających, z czego ponad 221 tys. to uczniowie liceum.

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2026 roku, obowiązkowo przystępowali do matury pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego (język angielski wybrało ponad 98 proc. zdających) oraz w części ustnej z języka polskiego i wybranego języka obcego nowożytnego. Zdawali też co najmniej jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Najpopularniejszymi przedmiotami, które licealiści zdawali w formule rozszerzonej były język angielski (wybrało go 78 proc.), matematyka (30 proc.) oraz biologia (27 proc.). Z kolei uczniowie technikum wybierali angielski (66 proc.), matematykę (23 proc.) oraz geografię 21 proc.).

Matura 2026. Wyniki CKE. Ile osób zdało?

Egzaminy obowiązkowe zdało 81,1 proc. maturzystów. 12,3 proc. nie zdało jednego z egzaminów i zachowało prawo do poprawki. Z kolei 6,6 proc. abiturientów nie zaliczyło co najmniej dwóch przedmiotów. Do matury będą mogli oni przystąpić za rok.

Lepiej w zdawaniu matur poradzili sobie uczniowie liceów (85,9 proc. zaliczonych egzaminów) niż uczniowie techników (71,3 proc.). Z egzaminami najlepiej poradzili sobie uczniowie z województwa małopolskiego (85 proc. zdanych matur), świętokrzyskiego (84 proc.) i mazowieckiego (83 proc.). Najgorzej wypadli abiturienci z Wielkopolski i Lubelszczyzny (po 78 proc. zdanych matur).

Maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym zdało 94 proc. maturzystów (96 proc. licealistów i 91 proc. uczniów techników), z kolei matematykę - 86 proc.(odpowiednio 89 proc. i 80 proc.).

W 2025 roku z języka polskiego abiturienci otrzymali średnio 59 proc. punktów możliwych do zdobycia. Z matematyki - 61 proc. A z języka angielskiego średni wynik wynosił 78 proc. Oznacza to, że w tym roku uczniowie praktycznie powtórzyli wyniki z języka polskiego oraz angielskiego, jednak gorzej poszła im matematyka.

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